Solamente tra quattro giorno verrà il momento in cui tutti voi innamorati dovrete inviare i vostri messaggini con gli auguri buon San Valentino 2025 alla vostra dolce metà che si risveglierà con un pensierino unico che avete deciso di rivolgerle e che sarà certamente in grado di far iniziare la sua giornata con la marcia giusta: ipotizzando – perché in fin dei conti non si sa mai quali sono gli impegni che di settimana in settimana ci tengono lontani da quello che effettivamente vorremmo fare – che siate leggermente in ritardo con la vostra selezione della più bella frase di auguri buon San Valentino 2025, noi de ilSussidiario.net vi veniamo nuovamente incontro per proporvi una freschissima carrellata di spunti originali!

Auguri Buon San Valentino 2025/ L'amore eterno e quello universale: frasi per tutti gli innamorati

Partendo subito in quarta (anzi, in quinta!) con le primissime frasi di auguri buon San Valentino 2025 da proporvi, ci addentriamo nei ricco mondo delle poesie d’amore per proporvi la semi sconosciuta ‘Perché ti amo‘ di Hermann Hesse che recita: “Perché ti amo, di notte son venuto da te/ così impetuoso e titubante/ e tu non me potrai più dimenticare/ l’anima tua son venuto a rubare“; ma vi suggeriamo (invitandovi a cercarle per trarne gli spunti che più vi piacciono) la famosa ‘Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo‘ del sommo Catullo e la più recente ‘Non t’amo come se fossi rosa di sale‘ di Pablo Neruda.

Auguri buon San Valentino 2025/ Qualche nuova frase per i vostri messaggi da inviare al partner

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: GLI SPUNTI MIGLIORI PER LA VOSTRE FRASI DALLA MUSICA TEDESCA

Passando alla seconda parte di questo articolo di spunti sugli auguri buon San Valentino 2025 vogliamo proseguire nella scoperta delle più belle canzoni d’amore da cui potreste ricavare delle dolcissime e sentite frasi, lasciandoci – però – alle spalle la musica nostrana e quella inglese su cui si siamo soffermati nei giorni scorsi per dedicarci all pressoché inascoltata musica tedesca che ha al suo interno alcune dolcissime dichiarazioni d’amore che faranno veramente un figurone; soprattutto perché – come dicevamo prima – sono praticamente sconosciute.

È il caso – come primo degli spunti per gli auguri buon San Valentino 2025 – del testo di ‘Oft gefragt‘ scritto dal trio AnnenMayKantereit: “Non ho casa, ho solo te/ Non ho alcuna patria, ho solo te/ Tu sei casa per sempre e per me“; ma anche – e forse addirittura di più del primo – della canzone ‘Colombo‘ scritta dai Wanda: “Oggi non usciamo / restiamo a casa in pigiama / solo noi due, come in sogno./ La tua paura e la mia / tutto giace sulla tua pancia / solo noi due, come in un sogno“.

Mentre all’ultima – almeno per ora, ma salvatevi l’articolo perché più tardi ne aggiungeremo altre! – frase di auguri buon San Valentino 2025 ci hanno pensato i Pur con la loro ‘Funkelperlenaugen‘ che nel ritornello recita: “Mi fissi con i tuoi scintillanti occhi perlati,/ mi fa bene, c’è così tanto per me lì./ Aiuta molto più di qualsiasi discorso, qualsiasi pensiero./ È come un balsamo, come un vero piccolo miracolo,/ guarisce molto meglio di qualsiasi medicina“.