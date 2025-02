Cuori, petali di fiori, candele… sono tanti i simboli per fare degli auguri Buon San Valentino 2025, ma contano anche le parole giuste, le frasi da inviare alla vostra dolce metà, all’amato a cui volete esprimere tutto il vostro amore. Per cui è bene prepararsi in vista del 14 febbraio.

Abbiamo pensato anche a chi un amore non ce l’ha e, quindi, vuole cavarsela con qualche battuta ironica e divertente per sdrammatizzare: “Buon San Valentino a te che col sole o con la pioggia sei sempre con me. Adoro sentirti sulla pelle, il calore che mi dai. Ti amo pigiama” e “Buon San Valentino alla persona che mi conosce meglio di chiunque altro (e mi ama lo stesso). Auguri amore!” sono due esempi di frasi per gli auguri Buon San Valentino 2025 con cui potete strappare un sorriso.

Ma torniamo seri e puntiamo tutto sul romanticismo: “Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, le nostre sono fatte della stessa cosa…“, per usare poche parole, ma significative, nella speranza di arrivare subito dritto al cuore.

Auguri Buon San Valentino 2025: amore e rispetto

Ci sono frasi per gli auguri Buon San Valentino 2025 che sono delle vere e proprie dichiarazioni d’amore, quindi potete usarle per dei biglietti da associare al regalo che state preparando per l’occasione o per una cartolina. “Il dono più grande che oggi ho, è averti accanto nel mio cammino di vita e voglio con te percorrere la strada a due di tutta questa vita. Ti amo con tutto il cuore, mio compagno di vita“, è un esempio che rende bene l’idea.

Sulla stessa lunghezza d’onda: “A te che mi fai battere il cuore, a te anima mia, a te che tutto di me comprendi, a te amore mio che sei la luce dei miei occhi e tutto fai rispondere, a te amor mio, dono tutto l’amore che porto in cuore“.

E facciamo tris con questa proposta: “L’amore è come un fiore: ha bisogno di cure preziose, dedizione e rispetto. Sono così felice che la nostra passione sia sbocciata in una fantastica storia d’amore. Ogni giorno è San Valentino al tuo fianco. Ti amo alla follia“.

Auguri Buon San Valentino 2025: scelte e posti nel cuore

Si può puntare anche sulla semplicità per le frasi di auguri Buon San Valentino 2025, soprattutto se volete usare poche parole, ma arrivare dritto al punto o più semplicemente state pensando di usare delle parole da condividere sui social per dichiarare pubblicamente i vostri sentimenti, ad esempio potete spiegare cos’è l’amore per voi, cioè puntare il proprio sguardo nella stessa direzione anziché puntare lo sguardo sull’altro.

Ma ci sono anche frasi del tipo “Io ti ho scelto e ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Continuerò a scegliere te” e “Non ho mai conosciuto qualcuno più speciale di te. Ti amo ancora come il primo giorno“.