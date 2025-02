DICHIARAZIONI D’AMORE PER GLI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025

C’è chi opta per poeti e scrittori, chi si affida alla musica o al cinema, chi invece scandaglia tra le pieghe dei propri sentimenti per trovare le parole giuste per le frasi di auguri Buon San Valentino 2025. Di sicuro, il tempo è dalla vostra parte, perché manca una settimana al giorno in cui si celebrano gli innamorati, ma questo non vuol dire che dobbiate necessariamente temporeggiare, soprattutto se avete già le idee chiare sui concetti da mettere nero su bianco. Inoltre, potete contare sul nostro supporto, visto che siamo sempre pronti a darvi una mano, ad esempio ispirandovi per bigliettini di auguri, messaggi o cartoline romantiche.

Cominciamo subito con qualche proposta per dar forma alla nostra selezione: “Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci”. Non necessariamente bisogna puntare su citazioni famose: “Un bacio alla persona più bella del mondo che col suo sorriso ha stregato il mio cuore, rendendomi la persona più ricca di tutte!”, è un altro esempio.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: ANCHE FRASI IRONICHE

“Oggi, tesoro mio, è la nostra festa, e voglio vedere solo felicità e Amore nei tuoi occhi, perché io Ti Amo, ogni giorno, sempre di più. Io e te… per sempre”, è un’altra frase da poter annotare per fare gli auguri Buon San Valentino 2025. È evidente che domina il romanticismo, ma non mancano ovviamente delle versioni ironiche, soprattutto per chi un amore non ce l’ha e allora si ritrova a vedere gli altri festeggiare l’amore. “Nessuno mi ama come il mio frigo ogni volta che lo apro: si illumina”, è un esempio simpatico.

Dello stesso avviso: “Se senti le farfalle nello stomaco, è la fame”. Se volete mettere alla prova la vostra dolce metà con una battuta ironica, a cui poi far seguire una vera e propria dichiarazione d’amore, allora c’è: “Fra mille ho scelto te… vedi a volte la fretta…”. A proposito di dichiarazioni d’amore, badate bene anche a come farle, se inserirle in una vera e propria lettera o in un biglietto da affiancare al regalo che avete preparato. “Da quando ti conosco, ho smesso di vedere il mondo in bianco e nero. Ora vedo solo a colori”, può fare al vostro caso.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025 PER CELEBRARE L’AMORE UNIVERSALE

Ma per gli auguri Buon San Valentino 2025 potete anche pensare a un messaggio universale, da dedicare a tutti via social proprio per evidenziare l’importanza dell’amore e di come questo può segnare le nostre vite, cambiare il modo stesso in cui le conduciamo. “A chi sa amare, a chi conosce davvero la parola amore: per i genitori, per un fratello o una sorella, per i figli e per la famiglia. Buon San Valentino a chi ama e lo dimostra…”.

Questa è la soluzione giusta per estendere il concetto e il significato, perché è sì la festa degli innamorati, ma tali possono essere anche due amici, se si allarga il concetto e non lo si fa rientrare solo tra i confini della vita di coppia. Anche per questo motivo potete allargare il vostro raggio di azione e aumentare la lista dei destinatari a cui esprimere il vostro affetto il 14 febbraio, perché l’amore ha diverse forme e, di conseguenza, può avere varie sembianze.