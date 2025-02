Siamo ormai quasi giunti alla meta, è il 13 febbraio e questo significa che mancano solo 24 ore al San Valentino 2025, alla festa degli innamorati, ultime 24 ore di grandi preparativi per tutti coloro che magari stanno organizzando una festa a sorpresa per il proprio partner, o magari una cena, o ancora, un viaggio, approfittando del fatto che il giorno dell’amore cadrà a ridosso del weekend. Tanti anche coloro che approfitteranno di queste ormai poche ore che ci separano dal San Valentino 2025 per ricercare le migliori frasi di auguri da dedicare appunto alla propria amata e al proprio amato.

Pierina Paganelli, "accanto alla bocca un capello non repertato"/ Giallo anche su un vasetto vicino al corpo

In questo caso veniamo noi in aiuto, visto che anche oggi, quando siamo vicinissimi al grande appuntamento, abbiamo raccolto per voi le migliori frasi di auguri per l’amore e tutte le coppie innamorate, pensieri che potrete ad esempio scrivere a mano su un bel bigliettino da allegare al vostro regalo, ma anche delle parole da dedicare alla vostra dolce metà qualora foste lontani, un classico messaggio di buongiorno di WhatsApp, o ancora, dei pensieri da dedicare in generale sull’amore e magari da utilizzare come post sui vostri social, a cominciare da Instagram, Facebook e X.com, l’ex Twitter.

Nasce il corso di confessione per i preti/ Pochi fedeli in confessionale: “I peccati peggiori...”

FRASI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: “TI AMO AMORE MIO…”

La prima cosa da fare, quando si scegliere una frase d’auguri per San Valentino 2025, è cercare di trovare le parole più adatte al nostro destinatario, di conseguenza, riuscire a cogliere nel segno e ad esempio potreste utilizzare questo pensiero: “Tanti auguri amore mio, oggi è San Valentino 2025, la festa degli innamorati, di conseguenza non poteva che essere il nostro giorno. Esiste una coppia che si ama più di noi? Impossibile”.

E ancora: “Con questo piccolo regalo volevo ricordati per l’ennesima volta quanto ti ami e farti capire quanto tu sia importante nella mia vita. Mi raccomando, non cambiare mai, qualsiasi cosa accada: io sarò sempre con te, al tuo fianco, pronto ad aiutarti in ogni occasione. Ti amo ancora e… buon San Valentino 2025”.

KAYROS & CURA E RIABILITAZIONE, LA GIOIA DI UN INCONTRO/ Come perdono e semplicità di cuore possono salvarci

FRASI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: SE VOLESTE FARE LA PROPOSTA…

Parole che ovviamente sono perfette per quelle coppie molto affiatate, che magari stanno vivendo un amore ancora acerbo, e quindi sono nella prima fase della loro si spera, lunga vita di coppia. C’è chi può pensare di utilizzare il giorno di San Valentino 2025 per fare la magica proposta alla propria compagna, e bhe in quel caso potrebbe davvero lasciarla di stucco.

Quali parole si potrebbero usare? Prima di tutto consigliamo di camuffare l’eventuale scatola dell’anello, dopo di che potremmo scrivere: “Buon San Valentino 2025 amore. Questo giorno di festa per tutti gli innamorati, non poteva che essere l’atmosfera ideale per dirti quello che stai per leggere. Se l’amore vuol dire unione, condivisione, passione e felicità, credo che tu sia tutto quello che io stia cercando. Proprio per questo motivo, in questo 14 febbraio voglio farti una domanda, a cui spero tu possa rispondermi in maniera affermativa: mi vuoi sposare?”. Siamo certi che con questa frase d’auguri per un buon San Valentino 2025 la vostra compagna si scioglierà.