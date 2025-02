Sale altissima la febbre d’amore in questo venerdì 7 febbraio 2025. Fra esattamente sette giorni, una settimana, sarà il 14 febbraio quindi festeggeremo San Valentino 2025, o per lo meno, lo faranno tutte le coppie che si amano e che tengono a questa festa. Non tutti i fidanzati/sposati sono solito ricordare questo giorno ma la maggior parte sì e soprattutto, si scambierà molto probabilmente delle dolci frasi d’amore, magari associate ad un dolce presente. Se non sapeste cosa scrivere potreste ad esempio utilizzare queste parole: “Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti, o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire”, famosa citazione di Oscar Wilde.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025/ Le frasi e le citazioni più belle: da Picasso a Kate Summers

Sono stupende anche queste parole di Ernest Hemingway: “Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere”. Infine queste parole assolutamente romantiche prese direttamente dal film I ponti di Madison County, in cui lui si rivolge a lei dicendo: “Credo che siamo entrambi dentro un altro essere, che abbiamo creato e che si chiama Noi”. Per altre frasi di auguri di buon San Valentino 2025 vi lascio allo spazio più sotto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025/ Le frasi più belle: “C’è un posto speciale nel mio cuore”

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025, LE FRASI PER I FIDANZATINI, COPPIE SPOSATE E GLI AMORI APPENA NATI

Siamo entrati nell’ultima settimana, quella che porta al San Valentino 2025. Oggi è infatti il 7 febbraio il che significa che alla festa degli innamorati, che si festeggerà anche quest’anno il 14 (come sempre), mancano solo sette giorni. Fervono i preparativi quindi con le coppiette che staranno iniziando ad organizzare il “grande giorno” fra cene, viaggi, regali, e immancabili saranno ovviamente le frasi di auguri per un buon San Valentino 2025.

Si tratta di messaggi che solitamente si abbinano appunto ai presenti, parole romantiche e a volte anche commuoventi, ma non è da escludere che possano essere anche dei messaggi, magari dei buongiorno WhatsApp a tema, qualora ad esempio il vostro fidanzato, marito o partner fosse lontano da voi per qualsiasi motivo. Si pensi ad esempio ad una coppia molto giovane, due ragazzini che ovviamente non vivono assieme. La prima cosa che faranno il giorno di San Valentino 2025 sarà svegliarsi, prendere il telefono e dedicare un pensiero alla propria amata o al proprio amato.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025/ Frasi speciali: “Il nostro amore è come un albero…”

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025, DUE FRASI ROMANTICHE

Ma cosa potrebbero scriversi? Una frase di auguri per le generazioni meno datate potrebbe essere la seguente: “Buongiorno amore, è arrivato San Valentino 2025 e io sono felicissima di passarlo con te. Sono certa che questo 14 febbraio sarà diverso e sarà il più bello della mia vita: ti amo tanto, ci vediamo dopo”.

Se invece foste alla ricerca di una frase d’auguri a tema amore per San Valentino 2025 per una coppia più navigata, magari due persone già sposate, a quel punto si potreste pensare ad un messaggio di questo tipo, da allegare ad un regalo: “Ciao amore, un piccolo regalo che non potrà mai farti comprendere quanto realmente ti ami e quanto sia grande il mio amore per te. Da quando ci siamo conosciuti hai cambiato in meglio la mia vita e io non posso fare altro che ringraziarti di essere al mio fianco e di fare parte della mia vita, anzi, sei la mia vita: ti amo tanto e buon San Valentino 2025”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025, FRASI PER GLI AMORI APPENA SBOCCIATI

Ovviamente la ricerca del messaggio resta più complicata per i maschietti, che devono cercare di trovare le parole giusto per fare colpo sulla fidanzata, soprattutto se si tratta del primo San Valentino passato insieme, si speram il primo di una lunga serie. In quel caso si potrebbe pensare ad una frase d’auguri di questo tipo, immaginando ad esempio che la coppia non viva assieme.

“Buongiorno amore mio, buon San Valentino 2025. Appena ho aperto gli occhi mi sei subito venuta in mente, ed è stato un risveglio magnifico. Non vedo l’ora di vederti perchè mi manchi da impazzire, buon San Valentino 2025”. Questa è la nostra prima carrellata di frasi di oggi, sperando che possano farvi comodo per San Valentino 2025. Nel caso contrario ricordatevi, siate il più originali possibile e soprattutto, viva il romanticismo.