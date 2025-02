Proseguiamo – giunti ormai in questa giornata di giovedì 6 febbraio 2025 – con la nostra quotidiana selezione delle migliori frasi d’auguri buon San Valentino 2025 che abbiamo selezionato per voi in modo da darvi tutto il tempo necessario per scegliere quella che più vi piace da inviare (ovviamente non prima del 14 febbraio, giorno di San Valentino!) alla vostra dolce metà per festeggiare questa sempre apprezzatissima ricorrenza: dal conto nostro, oltre a lasciarvi altri suggerimenti per i vostri auguri buon San Valentino 2025 ci teniamo anche a suggerirvi di personalizzarli un minimo per renderli perfetti per il vostro partner aggiungendo giusto qualche parola che arrivi direttamente dal vostro cuore!

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025/ Le frasi più belle: “C’è un posto speciale nel mio cuore”

Qualche giorno fa in una delle nostre selezioni di auguri buon San Valentino 2025 vi abbiamo lasciato un paio di spunti su delle famose poesie dalle quali avrete potuto trarre spunto ed oggi vogliamo fare lo stesso citandovi – tra le tantissime disponibili scritte nel corso di questi lunghi secoli di dediche amorose – la bellissima e purtroppo spesso dimenticata ‘Alla tua salute amore mio‘ della famosissima Alda Merini; ma anche ‘Il tuo cuore lo porto con me‘ scritta dallo statunitense Edward Estlin Cummings ed – infine – la dolce e breve ‘Tre fiammiferi accesi‘ del francese Jacques Prévert.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025/ Frasi speciali: “Il nostro amore è come un albero…”

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: LE MIGLIORI CANZONI D’AMORE STRANIERE DA DEDICARE AL PARTNER

Similmente, proseguendo il nostro viaggio odierno nelle migliori frasi d’auguri buon San Valentino 2025 vogliamo proseguire sulla rotta tracciata nei giorni scorsi suggerendovi alcune citazioni che abbiamo tratto dalle più famose canzoni d’amore che siano mai state scritte: visto che fino ad ora ci siamo fermati in Italia, oggi ci spostiamo all’estero per suggerirvi il testo di quella che molti considerano la canzone d’amore per eccellenza, ovvero ‘Your Song’ di Elton John: “Quello che voglio davvero dire,/ è che sono i tuoi sono gli occhi più dolci che io abbia mai visto“.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: FRASI E CITAZIONI/ "Vorrei poterti dire quanto è meraviglioso amarti"

Un’altra famosissima – e pregna di contenuti – canzone da cui potreste trarre spunto per i vostri auguri buon San Valentino 2025 è quasi ovviamente ‘(Everything I Do) I Do It For You‘ di Bryan Adams che cantava: “Non c’è amore, come il tuo amore/ e nessun altro può dare più amore/ non c’è alcun luogo a meno che tu non sia là/ tutto il tempo, in tutti i modi“; mentre alla fine chiudiamo con il classico rock ‘I Don’t Want To Miss A Thing‘ di famosissimi Aerosmith: “Non voglio chiudere gli occhi/ non mi voglio addormentare/ perché mi mancheresti, tesoro/ e non mi voglio perdere niente…“.