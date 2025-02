Con soli 10 giorni di distanza entra sempre più nel vivo la caccia alle migliori frasi di auguri buon San Valentino 2025 che proprio il 14 febbraio – che quest’anno cade di venerdì, giornata giusta per concedervi una piccola cena romantica in qualche locale con la vostra dolce metà – permetterà agli innamorati di tutto il mondo ci celebrare il loro grande amore: oltre ai consueti regalini, magari la cena offerta se non foste persone particolarmente materialiste, un aspetto sempre importante dei festeggiamenti è quello di far sentire il vostro partner pensato fin dal primo momento della giornata, facendogli trovare già al risveglio (soprattutto nel caso non viviate assieme) un messaggino con i vostri migliori auguri buon San Valentino o un biglietto allegato alla colazione!

Come sempre facciamo – nel caso in cui siate dei lettori affezionati del nostro quotidiano certamente lo saprete già -, noi già da un paio di giorni vi stiamo proponendo alcuni ottimi spunti per i vostri auguri buon San Valentino 2025 come per esempio (lasciandovene una già subito di riscaldamento): “Di qualsiasi cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa e si appartengono. Tu amo tanto a buon San Valentino amore mio“.

CITAZIONI E FRASI TRATTE DALLE CANZONI PER I VOSTRI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025

D’altra parte – e anche ieri vi avevamo già lasciato degli spunti simili – se voleste affidarvi a qualche famosa frase per i vostri auguri buon San Valentino 2025 il primissimo posto in cui dovreste cercare è sicuramente la musica perché di idee ce ne sono (a dir poco!) migliaia di differenti: per esempio, Max Gazzè nella sua ‘Mentre dormi’ cantava “Ti respiro e ti trattengo/ Per averti per sempre/ Oltre il tempo di questo momento/ Arrivo in fondo ai tuoi occhi/ Quando mi abbracci e sorridi/ Se mi stringi forte fino a ricambiarmi l’anima“.

Similmente, un’altra bellissima frase che potreste trasformare facilmente in auguri buon San Valentino 2025 è stata scritta dalla bravissima Anna Oxa nella canzone ‘Quando nasce un amore’ e recita: “Farò di te/ La mia estensione/ Farò di te/ Il tempo della ragione/ Farò di più/ Farò tutte le cose che vuoi fare anche tu“; mentre l’ultimo (per ora!) paroliere al quale vogliamo affidarci è l’altrettanto amato Antonello Venditti con la canzone ‘Ogni volta’ e la frase – leggermente riscritta da noi -: “Voglio te/ Perché tu fai parte di me/ Voglio te/ Fino all’ultimo sguardo/ All’ultimo istante/ All’ultimo giorno che avrò“.