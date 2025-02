Si accorcia sempre di più la distanza con la festa degli innamorati per eccellenza, e dopo aver superato la prima metà di questo percorso di febbraio che ci sta conducendo alla celebrazione in onore dello spesso dimenticato martire Valentino di Terni, noi torniamo a proporvi una ricca e divertente carrellata di frasi di auguri buon San Valentino 2025 che potreste decidere di dedicare – ovviamente non prima del 14 per evitare di fare brutte figure – alla vostra dolce metà.

Prima di addentrarci nella scoperta della nuovissima selezione che abbiamo fatto per voi, vi ricordiamo che questo articolo è solamente il settimo che pubblichiamo dedicato alle frasi di auguri buon San Valentino 2025 e vi invitiamo a recuperare anche tutti gli altri per non perdervi nessun suggerimento!

Il nostro consiglio – sia per oggi, che per i prossimi giorni – è sempre quello di vagliare attentamente le frasi di auguri buon San Valentino 2025 che vi proponiamo in questo articolo (e che vi abbiamo proposto anche negli altri a cui accennavamo poco fa), in modo da selezionarne – magari – una da inviare fin dalle prime luci dell’alba al vostro partner ed anche una seconda da imprimere nel bigliettino allegato all’immancabile regalino: un gesto semplice, ma che sarà certamente apprezzato!

DAI LED ZEPPELIN A JOHN LEGEND: QUALCHE SPUNTO PER LE FRASI DI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025 DALLA MUSICA

Visto che in fin dei conti siamo tutti qui per la stessa ragione, tra un consiglio e l’altro non possiamo che addentrarci ora alla scoperta della prima carrellata odierna di frasi di auguri buon San Valentino 2025 che abbiamo deciso di dedicare ancora una volta alle più belle canzoni che gli innamorati da anni si dedicano a vicenda.

Tra le quali non può certamente mancare la famosissime ‘All of me‘ di John Legend che ci ha consegnato questo splendido ritornello: “Tutto di me/ ama tutto di te/ tutte le tue perfette imperfezioni./ Dammi tutto di te, e io ti darò tutto di me/ sei la mia fine e il mio inizio/ e anche quando perdo, vinco sempre/ perché ti do tutto di me/ e tu mi dai tutto di te“.

Spesso dimenticata – ma certamente utile per i vostri auguri buon San Valentino 2025 – è, invece, la canzone ‘Can’t take my eyes off you‘ di Valli Frankie che nel suo famoso ritornello recita: “Sei troppo bello per essere vero/ non posso tenere gli occhi lontano da te/ [perché] è come toccare il Paradiso“; mentre l’ultima frase vogliamo trarla dalla famosa (ma certamente non la più famosa scritta dal gruppo) ‘Thank you‘ dei Led Zeppelin che subito in apertura cantavano: “Se il sole si rifiutasse di splendere/ io continuerei ad amarti./ Quando le montagne crolleranno nel mare/ io e te ci saremo ancora/ [e] ti darà tutto me stesso,/ niente di più“.