Auguri buon San Valentino/ Da Grey’s Anatomy a 13: le frasi d’amore delle serie tv

E’ la vigilia di San Valentino! Fra meno di 24 ore sarà infatti il 14 febbraio, giorno in cui tipicamente si fanno gli auguri gli innamorati. Da qualche giorno a questa parte stiamo raccogliendo una serie di frasi, pensieri e parole, per fare gli auguri al proprio partner in maniera originale, e non con un classico (anche se sempre gradito) “Ti amo”. Oggi, a riguardo, ci dedichiamo a qualche frase presa direttamente dalle serie tv, a cominciare da Grey’s Anatomy, quasi ventennale telefilm trasmesso prima dalle reti Mediaset e poi da Sky, che continua ad avere un forte seguito in tutto il mondo. “Cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che è un odiarti mi spinge ad amarti per cui prendi me, scegli me, ama me”. Parole decisamente romantiche, che possono essere anche utilizzate per un post social o magari una storia su Instagram.

AUGURI BUON SAN VALENTINO: FRASI D’AMORE DEI TELEFILM

Arriva invece direttamente da Everwood, altro telefilm ben noto, questa frase d’amore: “L’amore non vale niente se lo tieni solo per te”. Coloro che invece hanno visto 13 reasons why, conosciuto anche semplicemente come 13 (lo trovate su Netflix), si ricorderanno di questo lungo pensiero d’amore: “Se il mio amore fosse un oceano, non ci sarebbe più terra ferma. Se il mio amore fosse un deserto, vedresti solo sabbia. Se il mio amore fosse una stella, in piena notte vedresti solo la sua luce. E se il mio amore facesse spuntare le ali, spiccherei il volo”. Infine, direttamente dal telefilm “How i met your mother”, una frase in cui probabilmente molte coppie si riconosceranno: “Amo la nostra storia. Sicuramente è un casino, ma è la storia che ci ha portati fin qui”. Perchè del resto, non tutte le storie d’amore sono semplici, ma se si superano insieme le difficoltà, allora si diventi ancora più forti…

