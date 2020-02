Auguri buon San Valentino/ Le migliori frasi d’amore per gli inguaribili romantici

Siamo entrati nella settimana di San Valentino. Oggi è l’undici febbraio il che significa che fra tre giorni, venerdì 14, potremo finalmente fare gli auguri alla nostra dolce metà. Come da tradizione si dedicano delle parole d’amore alla propria bella o al proprio bello, durante la festa degli innamorati. Pensieri che di solito vengono accostati ad un regalo, che può essere un mazzo di rose, un gioiello, una cena, un weekend, ecc ecc. Noi abbiamo voluto racchiudere in una sola pagina alcuni dei messaggi d’auguri più belli, come ad esempio “Caro Amore Mio per San Valentino… “Ti voglio dire che ora che ho Te”… Ho tutto quello che il Mio Cuore desiderava… Ti Amo”. Parole dolci, da innamorato, decisamente classiche ma che vanno sempre di moda in quanto colpiscono dritto al cuore. Molto bello anche questo pensiero: “Non ci tengo a vivere un’altra vita, ma se sapessi che ci sei tu la rivivrei altre mille volte, per guardar il tuo viso dolcissimo, per leggere nel tuo cuore grande, passando attraverso quegli occhi pieni di vita”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO: MESSAGGI WHATSAPP, POST SOCIAL E NON SOLO

Una frase che potrebbe essere molto utile anche come post generico sui social, a cominciare da Facebook e Instagram: “Una dedica per chi ci ama, per chi ogni giorno ci regala un po’ di sé, per chi ci sostiene nei momenti difficili, per chi, a dispetto dei problemi, ci fa stare bene. Buon San Valentino”. Poche parole, ma ad effetto, magari come messaggio via WhatsApp: “Un giorno tutto per noi: dolcemente avvinghiati in una meravigliosa estasi d’amor”. Per chi non è interessato alla linea, invece: “Amore per San Valentino volevo dirti “Getta via la bilancia”… Perché più pesi e più mi piaci… Ti amo”. Infine, se voleste far scendere una lacrimuccia al vostro partner, questo pensiero è perfetto: “Le persone entrano nelle nostre vite ma spesso vanno via, anche se lasciano la porta aperta, se ne vanno: le conoscenze, gli amici, i parenti perfino i nemici. Tu sei l’unico punto fisso che la Sorte mi ha regalato per far ordine nei miei pensieri e nella mia vita. Oggi ti chiedo di rimanere. Oggi ti devo ringraziare di esistere ed sempre oggi più che mai ti amo”.

