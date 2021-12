Auguri buon Santo Stefano 2021 e buon onomastico/ Frasi e pensieri: “Primo martire…”

AUGURI BUON SANTO STEFANO 2021: ALCUNI CONSIGLI PER AUGURARE BUON ONOMASTICO

Auguri buon Santo Stefano 2021: questa è una delle ricerche più frequenti sul web in questa domenica 26 dicembre 2021, giorno tradizionalmente di festa e che rappresenta anche un occasione per augurare buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. In particolare, oggi la Chiesa celebra Stefano protomartire, ovvero il primo martire del Cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Noi de “Il Sussidiario.net” proviamo a offrirvi qualche spunto per i vostri messaggi.

Cominciamo con la seguente frase: “Il Natale regala sempre una piccola favola… Ti auguro che anche nel giorno del tuo onomastico riceva un sacco pieno di magiche sorprese. Auguri Stefano!”. Un’altra dedica decisamente spendibile e raffinata è la seguente: “Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano!”. Un’ulteriore alternativa? Eccola servita: “Il tuo nome è musica per le mie orecchie. Ce l’hanno in tanti, ma tu lo porti proprio bene… Buon onomastico, Stefano”.

AUGURI BUON SANTO STEFANO 2021: I PENSIERI DEL PAPA

Sono numerose le modalità per formulare i propri auguri di buon Santo Stefano 2021, attingendo anche dai pensieri dei pontefici. Per esempio, ve ne riportiamo uno di Papa Francesco: “Il martirio di santo Stefano è la ragione per cui oggi preghiamo in modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della testimonianza resa a Cristo e al Vangelo. Siamo vicini a questi fratelli e sorelle che, come santo Stefano, vengono accusati ingiustamente e fatti oggetto di violenze di vario tipo. Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita o non è pienamente realizzata”.

E, ancora: “Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l’odio e il perdono, tra la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella Croce di Cristo. La memoria del primo martire viene così, immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del Natale: l’immagine fiabesca e sdolcinata, che nel Vangelo non esiste”. Lo scrittore Stephen Littleword ricorda invece Santo Stefano come “il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore”.



