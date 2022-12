Auguri buon Santo Stefano 2022 e buon Onomastico/ Frasi 26 dicembre: “Primo martire…”

AUGURI BUON SANTO STEFANO 2022: IDEE PER UN SMS SU WHATSAPP

Oggi, lunedì 26 dicembre, ci si scambiano gli auguri di buon Santo Stefano 2022 ed è, contestualmente, anche l’occasione per dire “buon onomastico” a quanti portano questo nome. Ci siamo appena lasciati alle spalle le emozioni e le istantanee più belle del giorno di Natale e in data odierna siamo pronti a viverne altre, altrettanto fulgide. Avete già pensato alle frasi da inviare ai vostri cari e ai vostri contatti WhatsApp per questa giornata speciale e di festa? Non ancora? Niente paura: ecco alcuni spunti selezionati per voi lettori da “Il Sussidiario.net”.

Cominciamo con gli auguri di buon Santo Stefano 2022 formulati in passato da Papa Francesco: “Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l’odio e il perdono, tra la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella Croce di Cristo. La memoria del primo martire viene così, immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del Natale: l’immagine fiabesca e sdolcinata, che nel Vangelo non esiste”. Stephen Littleword, scrittore, ha ricordato invece Santo Stefano come “il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore”.

AUGURI BUON SANTO STEFANO 2022 E BUON ONOMASTICO: LE MIGLIORI FRASI PER LA GIORNATA DEL 26 DICEMBRE

Attenzione, però: le frasi di auguri buon Santo Stefano 2022 possono essere adoperate anche per rivolgere un pensiero a quanti si chiamano così. Ecco allora che, qualora abbiate un parente o un amico di nome Stefano, risulta essere più che mai appropriato il seguente messaggio: “Il tuo nome in greco antico significa ‘incoronato’. Spero tanto che tu possa diventare re della tua vita! Buon Onomastico, Stefano”.

Infine, essendo questa giornata una sorta di “protesi” del Santo Natale, non possiamo non includere nel novero delle frasi di auguri buon Santo Stefano 2022 anche le seguenti due: “Santo Stefano prolunga la festa del Natale, quindi con la gioia nel cuore la pace e la serenità di questi giorni, anche oggi faccio a voi i migliori auguri di un periodo di Feste serene”; “Il 26 dicembre è il ponte tra Natale e Capodanno. Saltiamo insieme verso il 2023!”.

