Auguri buon Santo Stefano e buon onomastico 2020/ Frasi e citazioni ad hoc

BUON SANTO STEFANO E BUON ONOMASTICO: GLI AUGURI PER UN SANTO “SPECIALE”

Auguri buon Santo Stefano 2020: dopo il giorno del Santo Natale, proseguono i festeggiamenti con il giorno di Santo Stefano in cui si celebra il primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Quale occasione migliore per dedicare un pensiero ad amici, parenti e colleghi con alcuni frasi e citazioni pensate ad hoc per questo giorno speciale. Il giorno di Santo Stefano non solo è una nuova occasione per organizzare pranzi con i parenti, ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a chi ha il nome del Martire patrono della città di Prato. Per chi ha qualcuno che si chiama “Stefano” ecco delle frase d’auguri da inviare.

“Il Natale regala sempre una piccola favola… Ti auguro che anche nel giorno del tuo onomastico riceva un sacco pieno di magiche sorprese. Auguri Stefano!” è un esempio, ma anche un pensiero come “il tuo nome è musica per le mie orecchie. Ce l’hanno in tanti, ma tu lo porti proprio bene… Buon onomastico Stefano”. E ancora: “le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano!”.

FRASI AUGURI BUON SANTO STEFANO 2020, CITAZIONI DIVERTENTI

Nel giorno del 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano tante sono le frasi e citazioni pensate per strappare un sorriso ad un parente o ad un caro amico. Il giorno dopo il Santo Natale e la Vigilia del Natale si può inviare un divertente messaggio d’auguri giocando proprio sul cenone della vigilia e sul panzone di Natale. “L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto” – è una delle frasi più divertenti che si può inviare nel giorno di Santo Stefano.

In caso contrario è possibile inviare un messaggio di riflessione legato proprio al Martire da cui prende il nome questa festività: “Santo Stefano, 26 dicembre. Il giorno dell’anno in cui ti domandi se proverai mai più la sensazione «ho fame» nella vita”.

