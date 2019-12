Auguri buon Santo Stefano e buone feste 2019/ Frasi e citazioni più belle

Auguri buon Santo Stefano 2019: dopo Natale, ecco un altro importante appuntamento di queste festività. Oggi, 26 dicembre 2019, celebriamo Stefano protomartire, ovvero il primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Chi porta questo nome, dunque, festeggia l’onomastico circondato dall’affetto di parenti e amici. E quali sono le frasi ideali per fare gli auguri di buon Santo Stefano? Ecco qualche esempio: «Il Natale regala sempre una piccola favola… Ti auguro che anche nel giorno del tuo onomastico riceva un sacco pieno di magiche sorprese. Auguri Stefano!», «Il tuo nome è musica per le mie orecchie. Ce l’hanno in tanti, ma tu lo porti proprio bene… Buon onomastico Stefano», «Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano!».

AUGURI BUON SANTO STEFANO 2019, LE FRASI

Se state cercando qualche citazione o qualche frase famosa per fare gli auguri di buon Santo Stefano 2019, questo è il posto giusto. Partiamo da una massima di Papa Francesco: «Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l’odio e il perdono, tra la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella Croce di Cristo. La memoria del primo martire viene così, immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del Natale: l’immagine fiabesca e sdolcinata, che nel Vangelo non esiste». Queste, invece, le parole dello scrittore Stephen Littleword: «Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore».

FRASI AUGURI BUON SANTO STEFANO 2019, CITAZIONI DIVERTENTI

Se cercate invece qualche frase divertente per fare gli auguri ad un parente o ad un amico, è quasi naturale fare riferimento alle recenti abbuffate di Natale. Una delle frasi più spassose è la seguente: «L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto». Oppure, correlata: «Santo Stefano: giornata mondiale del “sennò se butta”». Ma non solo, ecco qualche consiglio per fare centro: «Hanno dedicato a Santo Stefano martire questo giorno perché riuscire a resistere anche oggi in casa, mentre fuori fa freddo, con famiglia e parenti in grande spolvero è da martiri», «Santo Stefano, 26 dicembre. Il giorno dell’anno in cui ti domandi se proverai mai più la sensazione «ho fame» nella vita», «La parola più usata a natale è #auguri. Quella più usata a santo stefano è #dieta».



