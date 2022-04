Auguri Buon Venerdì Santo 2022/ Frasi WhatsApp: “La passione di Cristo…”

AUGURI BUON VENERDÌ SANTO 2022: FRASI SU VIA CRUCIS

Quest’oggi, 15 aprile, è tempo di fare gli auguri a tutti buon Venerdì Santo 2022, giornata che precede di 48 ore la Santa Pasqua e che ha un richiamo fortemente spirituale e religioso, dal momento che vengono ricordate la passione e la crocifissione di Gesù sul monte Calvario, ripercorrendone la sequenza con la via Crucis, che costituisce un rimando al percorso di Cristo con la croce verso il Golgota. Alle tre del pomeriggio si celebra la Passione con le letture, l’adorazione della croce e la comunione. Un giorno di grande riflessione per l’intera comunità cristiana, attraverso il quale noi tutti possiamo dedicare un pensiero alle persone più care, condividendo con loro una frase o un’immagine di auguri di Buon Venerdì Santo 2022 su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica istantanea.

Alcuni esempi? Eccoli di seguito: “La Passione di Cristo insegni noi a soffrire per rinascere ogni giorno“; “Non abbandonare la Croce e la Croce ti porterà. Buon Venerdì Santo”; “Auguri di buon Venerdì Santo. Cristo muoia e risorga in te. Tutti abbiamo delle croci da portare. Gesù, aiutaci a portare anche le nostre”; “La nostra esistenza somiglia a una via Crucis, ma alla fine del cammino c’è la salvezza eterna”; “Il Venerdì Santo e la Pasqua hanno questo di liberatorio: che il pensiero viene distolto dal destino personale, e portato molto al di là, fino al senso ultimo della vita, della sofferenza, del corso degli eventi, e che ci è dato di concepire una grande speranza”.

AUGURI BUON VENERDÌ SANTO 2022: LE FRASI DEI PONTEFICI

Ci sono anche alcune riflessioni a cura dei Pontefici utili per fare gli auguri di buon Venerdì Santo 2022 a coloro che occupano gli spazi del vostro cuore. Ad esempio, Papa Benedetto XVI, in riferimento disse: “La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata”.

Anche il suo successore e attuale vescovo di Roma, Papa Francesco, ha esternato pensieri importanti utili come ispirazione per fare gli auguri di Buon Venerdì Santo 2022: “Guardando Gesù nella sua Passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte”. Oppure: “Gesù crocifisso, insegnaci che la Croce è via alla Risurrezione. Insegnaci che il Venerdì Santo è strada verso la Pasqua della luce; insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre”.

