Si celebra proprio nella giornata di oggi il triste momento della Passione, con la commemorazione della morte di Cristo e della Via Crucis che da sempre – almeno, nella storia della Chiesa – caratterizza il Venerdì Santo e dato che nel frattempo entra sempre più nel vivo la celebrazione pasquale noi vogliamo lasciarvi una serie di frasi di auguri buon Venerdì Santo 2025 che potrete facilmente utilizzare per i vostri messaggi ad amici e parenti o per i post che condividerete sui social in questa importantissima giornata attorno alla quale ruota il mistero della fede.

Immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025/ Foto, GIF e disegni per i vostri messaggi

Data l’importanza soprattutto (per non dire esclusivamente) religiosa di questa giornata, i nostri auguri buon Venerdì Santo 2025 saranno tutti a tema religioso celebrando e commemorando la passione e la morte del Signore: dei semplici ed ottimi esempi di frasi arrivano direttamente – e naturalmente – dai Pontefici, come Bergoglio che qualche anno fa ha ricordato che in questa giornata dobbiamo soprattutto ricordare “quanto Gesù ha sofferto per noi” dimostrandoci tutto il suo immenso amore; mentre anche Ratzinger prima di lui ci ricordò – sempre per i vostri auguri buon Venerdì Santo 2025 – che “la stagione del dolore e della prova (..) racchiude già la luce della risurrezione“.

Immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Disegni, dipinti e GIF da inviare ad amici e parenti

POESIE E PREGHIERE PER I VOSTRI AUGURI BUON VENERDÌ SANTO 2025: LA LITURGIA E LA POETICA SULLA PASSIONE

Le possibilità per le frasi di auguri buon Venerdì Santo 2025 – ovviamente – sono tantissime e nel corso delle prossime ore ve ne suggeriremo molte altre in questo stesso articolo, ma nel frattempo vogliamo anche ricordarvi che ottimi spunti potrebbero arrivare dalle numerose preghiere della liturgia odierna: gli esempi concreti vanno dal ‘Vorrei, Signore, che mi offrissi una scala‘ di Giordano fino alla ‘Preghiera per il Venerdì Santo‘ di Romano Guardini, passando per ‘Davanti alla Croce‘ di Giovanni Paolo II e per la ‘Preghiera per il Venerdì Santo‘ di Paolo VI.

Auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Frasi, citazioni e poesie per i messaggi WhatsApp

Infine, l’ultima parte di questa prima carrellata di auguri buon Venerdì Santo 2025 la vogliamo dedicare ai poeti che nei secoli hanno dedicato opere su opere al tema della Passione di Cristo, partendo dall’ultimissima parte della lirica ‘Mio fiume anche tu‘ di Giuseppe Ungaretti e dall’ancor più bella ‘Donna de Paradiso‘ di Jacopone da Todi; ma senza dimenticare il più recente ‘Poema della croce‘ scritto da Alda Merini.