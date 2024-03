AUGURI BUON VENERDÌ SANTO DI PASQUA 2024/ Frasi e citazioni: “La croce porta dolore e gioia”

In questo giorno di preghiera e meditazione per la morte di Cristo, che la Chiesa celebra come Venerdì Santo di Pasqua 2024, stiamo raccogliendo per voi alcune delle frasi d’auguri più significative che potrete inviare via WhatsApp o postare sui social. In questo focus ci siamo soffermati in particolare su alcune citazioni, a cominciare da queste parole di Vito Mancuso: “È iniziata la settimana santa, ma in realtà tutte le settimane lo sono, e il compito più autentico di questa è proprio di farcelo comprendere e sperimentare”.

Continuiamo con Angelo Silensio: “La croce porta dolore e porta gioia: dolore per un istante, e gioia per l’eternità”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Venerdì Santo di Pasqua 2024 anche queste parole di Papa Francesco: “Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte”. Chiudiamo citando ancora una volta il Santo Padre: “Il Venerdì santo ci permette di ricordare quanto Gesù ha sofferto per noi. Fa Signore che non dimentichiamo mai quanto ci ami”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON VENERDÌ SANTO DI PASQUA 2024, FRASI E CITAZIONI, DA PAPA BENEDETTO XXIII A FRANCESCO

L’ormai imminente arrivo della Pasqua 2024 apre già, nella giornata di oggi, che peraltro si celebra il Venerdì santo, la ricerca delle frasi a tema, da riutilizzare per i bigliettini, o anche i messaggi, di auguri. Un momento tra i più apprezzati da moltissime persone nei giorni di festa e che assume il particolare significato di voler manifestare ai propri cari, che si tratti di parenti, amici o anche colleghi al lavoro, una vicinanza anche solo simbolica.

Proprio per questo la ricerca delle frasi per gli auguri, che si tratti del giorno di Pasqua, di quello di Pasquetta o anche del Venerdì santo, diventa una vera e propria caccia, in cerca dei suggerimenti più interessanti e, possibilmente, unici! Un esempio? Facciamone due! Il primo per il Venerdì santo: “Oggi è il giorno della croce, della passione e morte di Cristo, del suo estremo dono d’amore per la salvezza di ogni uomo. È il giorno del silenzio e della contemplazione, del digiuno e della preghiera“. Il secondo, invece, ovviamente per Pasqua: “Auguri per Pasqua 2024 e buon appetito, si sa che in questi giorni la pancia si riempie e per fortuna si mettono da parte i problemi“.

Frasi e citazioni ai pontefici per gli auguri di Pasqua 2024

Di frasi che possono tornare utili e comode per gli auguri online se ne trovano veramente migliaia, che si possono facilmente adattare a qualsiasi contesto, che le riceva un amico o un parente e che si tratta di auguri per Pasqua 2024 o per il Venerdì santo. Tra queste, a nostro avviso, sicuramente le citazioni a frasi di persone più o meno famose sono tra le opzioni più originali, soprattutto perché possono anche essere mischiate tra loro per ottenere spunti ancora più unici.

Tra oggi, domani e domenica, quando finalmente sarà ora di aprire quelle uova di Pasqua che giacciono da giorni, inermi, in cucina, la nostra redazione continuerà a proporvi diverse serie di frasi, che potranno essere selezionate e poi facilmente copiate ed incollate, diventando infine messaggi di auguri, magari con un minimo di personalizzazione. E tornando alle citazioni, come non partire da Papa Francesco?! “Il Signore risorto“, ha detto alcuni anni fa, “vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi“. Il collega Papa Giovanni XXIII, invece, diversi anni prima, sempre in occasione della Pasqua, disse che, “la vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace“.

