Auguri Buona Epifania 2024/ Frasi per la befana divertenti: “Care colleghe, quest’anno le regole…”

Domani si festeggerà l’Epifania 2024, detta anche befana, una giornata bella ma nel contempo malinconica visto che, come recita la filastrocca “L’Epifania tutte le feste si porta via”. In vista del 6 gennaio saranno moltissimi coloro che si manderanno delle frasi d’auguri, e la maggior parte utilizzare WhatsApp o i social per farlo. Tanti pensieri originali pubblicati in rete a cominciare da quelli estremamente simpatici. “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”.

Marco Cappato, malore in Valle D'Aosta: ha avuto ischemia cerebrale/ Come sta: "Mi opero e torno come nuovo"

E ancora: “Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!”. Fra le tante frasi d’auguri di buona Epifania e Befana 2024 anche: “Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!”. E sulla falsa riga: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”. Se foste alla ricerca di altre frasi d’auguri per una buona Epifania e Befana 2024 anche: “Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo Curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa: è assunta!”.

Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere/ Disordini dopo una mancata concessione ad un detenuto

AUGURI BUONA EPIFANIA 2024, FRASI PER LA BEFANA: “STASERA TUTTE LE NONNINE…”

Un appello a tutte le befane: “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”. Un simpatico annuncio: “Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!”.

E chiudiamo questo nuovo focus dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona Epifania e befana 2024 con: “Tanti auguri alla più dolce delle befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 4 gennaio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA