Auguri buona Epifania 2024/ Le frasi per WhatsApp: “Con te è sempre la festa della Befana!” (6 gennaio)

Oggi 6 gennaio 2024 è il giorno della festa dell’Epifania, che tutte le feste si porta via: pronti ad inviare frasi di auguri di buona Befana ad amici e parenti? Come per ogni festività, siamo pronti a consigliarvi le migliori frasi da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e X oppure da spedire via Whatsapp e Telegram. Iniziamo, ovviamente, coi pensieri divertenti. Non dimenticare infatti che è arrivato il momento di saltare in sella alla scopa per le Befane.

“Insieme a te è sempre la festa della Befana”, eccone una. E ancora: “Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo Curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa: è assunta!”. Ma non è finita qui. “Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”. Questi super simpatici pensieri faranno impazzire le vostre amiche, che sicuramente non si offenderanno se scherzerete su di loro per questa ricorrenza.

AUGURI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024: UNA CARRELLATA DI FRASI DIVERTENTI PER LA BEFANA

Le frasi di auguri divertenti di buona Epifania e Befana 2024 non sono tuttavia esaurite. La protagonista è come sempre la Befana, una simpatica vecchietta che vola nel cielo con la sua scopa per consegnare, di casa in casa, i dolcetti ai bambini buoni e il carbone a quelli cattivi. “Adoro l’Epifania… è l’unico giorno in cui il mio look è perfettamente adatto alla festa!”, ecco allora un pensiero adatto a coloro che amano fare autoironia.

Oppure, se non hai ancora trovato quella che preferisci: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”. E ancora: “A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio”.

FRASI AUGURI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024: LE MIGLIORI DA INVIARE IL 6 GENNAIO 2024

Per coloro che non vogliono infierire sulle proprie amiche e parenti in occasione della Befana, ci sono anche altre frasi di auguri di buona Epifania 2024 che è possibile inviare. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!”, questa è sicuramente la più classica e conosciuta. Ma non è l’unica. “Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!”, ecco per esempio un’altra filastrocca.

E ancora: “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Auguri Buona festa dell’Epifania e Befana 2024!”. L’ultima, prima del prossimo aggiornamento: “E che l’Epifania i chili di troppo si porti via… Buona Befana!”.

AUGURI BUONA EPIFANIA 2024: LE FRASI PIU’ SIMPATICHE PER LA BEFANA

Se volete abbandonare i tradizionali auguri di buona Epifania e Befana 2024, adesso, spazio alle frasi più simpatiche da dedicare a parenti e amiche, perché lo sappiamo che le principali destinatarie in questo 6 gennaio sono d’altronde loro. “Stamattina mi sono svegliata e faceva freddissimo in casa. Spero che tu ti sia coperta bene per il viaggio in scopa. Fammi stare serena, avvisami quando rientri!”, eccone una. E ancora: “Questa notte hanno avvistato in città una donna anziana a bordo di una scopa, che bruciava tutti i semafori rossi. Ma insomma, se devi guidare male, almeno non farti riconoscere! Auguri!”.

Per coloro che stanno sempre sul pezzo: “La Befana ha deciso di diventare una strega vegetariana. Ora invece di carbone, consegna zucchine ai monelli! Buona Epifania salutare!”. Infine: “La Befana ha chiesto un aumento quest’anno perché il costo della scopa è alle stelle! Auguri di una Epifania con budget equilibrato!”.











