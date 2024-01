Auguri buona Epifania 2024/ Le frasi più divertenti per la Befana: “Il problema è rientrare nei jeans”

Mancano davvero pochi giorni agli auguri per la festa della Befana 2024, l’Epifania che si celebrerà il prossimo 6 gennaio. La nostra redazione ha raccolto per voi anche oggi alcuni dei pensieri ad hoc più belli e divertenti, a cominciare da: “I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portando con loro: un minerale che sia speranza, un profumo di gioia e uno scrigno di serenità. Felice Epifania!”. Proseguiamo con: “Il problema non è Natale, non è Capodanno e non è neanche la Befana. Il problema è rientrare nei jeans il 7 gennaio!”.

Fra le tante frasi d’auguri per una buona befana 2024 e una buona Epifania, anche: “La Befana quest’anno a causa di un improvviso contrattempo non potrà lavorare: perché non invii il tuo curriculum? Hai buone possibilità di essere assunta!. Spazio a: “Babbo Natale non esiste, ma di befane è pieno il mondo. Tanti auguri a tutte!”, ma anche: “Oggi è la Befana e volevo farti gli auguri, sperando di non scontrarci di nuovo con le scope! Tanti auguri amica mia!”. Un pensiero dolce da dedicare ad una donna speciale: “Mi sveglio e penso a te… Buona Befana!”. Continuiamo con un altro augurio decisamente divertente: “Quest’anno ci sono nuovi incentivi per chi acquista un nuovo veicolo elettrico. Approfittane per rottamare la tua vecchia scopa. Buona festa della Befana!”.

AUGURI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024, LE FRASI PIÙ BELLE: “CHE TUTTE LE FESTE PORTI VIA”

Spazio anche a: “Auguri Befana! Ehm… volevo dire, Auguri di Buona Epifania!”, ma anche: “Auguri per una lieta Epifania, che tutte le feste porta via”. Concludiamo con questi due ultimi esempi di frasi d’auguri per l’Epifania 2024: “Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?” e : “Goditi la magia di questa splendida giornata, come quando eravamo bambini. Ti auguro tanto carbone, ma di quello dolce! Buona festa della Befana!”.











