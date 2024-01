Auguri buona Epifania 2024/ Le migliori frasi per il 6 gennaio: “La Befana tutte le feste si porta via”

AUGURI BUONA EPIFANIA eE BEFANA 2024: I PENSIERI RELIGIOSI SUI RE MAGI

L’Epifania 2024 sta arrivando ed è il momento di preparare le frasi di auguri per questa festa della Befana, che si porta via, il 6 gennaio, tutte le altre. In molti sono tristi per l’imminente ritorno a scuola, mentre per qualcuno che è già tornato a lavoro si tratta di un’altra occasione per riunirsi insieme ai propri casi per trascorrere qualche ora insieme.

Non deve essere dimenticato, però, che questa ricorrenza è anche religiosa, dato che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo con l’arrivo dei Re Magi. Il termine significa proprio “manifestazione” o “apparizione” e nella antichità veniva usato per indicare la salita al trono di un imperatore o la sua manifestazione gloriosa di fronte ai sudditi. “Nell’arrivo dei magi, vediamo la grazia e la redenzione che vengono attraverso il Figlio di Dio. Che tu possa sperimentare la sua grazia in abbondanza”, ecco allora una frase a tema. E ancora: “Come i magi seguirono la stella per trovare Gesù, possiamo seguire la luce della sua verità e presenza nella nostra vita. Buon Epifania!”.

AUGURI BUONA EPIFANIA 2024: LE FRASI DIVERTENTI SULLA BEFANA

Non soltanto frasi di auguri di buona Epifania e Befana 2024 religiose. La festa, infatti, è diventata comune anche per i meno cristiani, soprattutto per il simpatico personaggio della Befana, una vecchietta con la scopa che porta a bambini dolciumi o carbone, in base a come si sono comportati nei giorni precedenti. Le calze si appendono al camino e attendono di essere riempite. “Nella notte tenebrosa, la Befana vola silenziosa. Con dolcezza e armonia, porta auguri di gioia e allegria”, ecco un pensiero proprio sulla streghetta.

E ancora: “La Befana è arrivata con la sua scopa e il suo sacco pieno di dolci. Auguri piccolini, che la vostra giornata sia magica come lei!”. “Con l’arrivo della Befana, auguro che questa Epifania porti con sé la speranza di nuovi inizi e tante belle sorprese!”. “Con la scopa tra le mani e il sacco pieno di dolci, la Befana arriva con tanti auguri per te! Auguri Buona Epifania 2024!”.











