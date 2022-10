Auguri buona festa dei morti 2022/ Frasi per i defunti: “Preghiera per la loro anima”

Il 2 novembre si avvicina e, con esso, il momento di rivolgere i propri auguri di buona festa dei morti 2022 alle persone più care della propria vita. Non si tratta, probabilmente, di veri e propri auguri, ma di un momento di condivisione di frasi e pensieri da dedicare ai cari defunti delle persone che, per legami di sangue o di affetto, fanno parte delle nostre vite e hanno bisogno di un abbraccio, anche soltanto virtuale, in una giornata che evoca puntualmente ricordi dolorosi.

Se ancora non aveste pensato ai pensieri più adatti da inserire nei vostri messaggi di buona festa dei morti 2022, noi de “IlSussidiario.net” vi proponiamo una serie di spunti che potrebbero fare al caso vostro. Partiamo da una massima di Sant’Agostino, che scrisse: “Una lacrima per i defunti evapora. Un fiore sulla loro tomba appassisce. Una preghiera per la loro anima la raccoglie Iddio”. Madre Teresa di Calcutta, invece, affermò: “Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano”.

AUGURI BUONA FESTA DEI MORTI 2022: “NON CI SONO ADDII…”

Tra gli altri suggerimenti relativi alle frasi di auguri di buona festa dei morti 2022, vi proponiamo un aforisma del Mahatma Gandhi, decisamente toccante e indicato per tale ricorrenza: “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”. Il cantautore Lucio Dalla disse: “La morte è solo l’inizio del secondo tempo”. Il suo “collega” Vasco Rossi, dal canto suo, ha affermato: “Nessuno muore mai completamente, c’è sempre qualche cosa di lui che rimane vivo dentro di noi”.

Infine, la rete offre alcune frasi anonime e utili per celebrare la festa dei morti 2022, come ad esempio: “Eri una persona importantissima per me, e ora che te ne sei andata la mia vita non ha più senso e non resisto all’idea di non sentire la tua voce, il tuo respiro, i tuoi baci, i tuoi abbracci”. Un altro suggerimento? “Il tuo sorriso vive con noi. Mi manchi… Adesso guardo il cielo e tra una lacrima e un sospiro ti cerco nei miei ricordi… Mi manchi”.











