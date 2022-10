Auguri buona festa dei nonni 2022/ Frasi: “Amore, saggezza e infinito affetto”

Auguri buona festa dei nonni 2022: il 2 ottobre la loro festa

Domani si celebra la festa dei Nonni 2022, ricorrenza nella quale con gli auguri si ricorda l’importanza che ha nella vita di ogni bambino, e non soltanto, la figura del nonno e della nonna. Sempre pronti ad ascoltare, tenere la mano, dare consigli e accompagnare verso la strada della vita, i nonni sono quanto di più dolce e affettuoso un bambino possa avere nella propria vita. La loro funzione, però, non si estingue di certo con l’infanzia.

Infatti, chi ha la fortuna di avere i nonni anche andando avanti con l’età, saprà bene che la loro è una figura fondamentale anche nell’adolescenza e nell’età adulta. Quando infatti termina quell’età nella quale i nonni sono addetti alle coccole e a soddisfare ogni capriccio dei propri bimbi, non finisce di certo l’immenso amore che li lega ai nipoti. Per la festa dei nonni 2022, il 2 ottobre, perché non sfruttare l’occasione per fare loro un bel regalino e dedicare un bel pensiero di auguri di buona festa? Vediamo allora alcune frasi emozionanti da dedicare ai propri nonni.

Auguri buona festa dei nonni 2022: frasi da dedicare

“Amore, saggezza e infinito affetto: chi ha inventato i nonni doveva avere ben chiaro cosa fosse necessario ad un bambino per essere realmente felice” è una delle frasi di auguri di buona festa dei nonni 2022 da poter dedicare. Vediamone altre. Passiamo ad una frase di Papa Francesco: “Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni disse un giorno – che ci hanno tenuti in braccio. Ed è anche grazie a questo amore che siamo diventati adulti”.

L’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ha parlato così dei nonni: “Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti”. L’attore americano Bill Cosby scrive invece che i nonni sono regali di Dio, pronti a tutto pur di rendere felici i propri nipoti: “I nonni sono un dono che Dio dà ai bambini”. In effetti, è proprio così. Allora, approfittiamo di questo 2 ottobre, giorno della festa dei nonni 2022, per fare loro gli auguri e per ricordargli quanto siano importanti per noi.

