Auguri buona festa dei Nonni 2022/ Le frasi più belle ed emozionanti da dedicare

Auguri buona festa dei Nonni 2022: frasi da dedicare

Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni 2022, un’occasione per fare loro gli auguri e rimarcare l’importanza che questa figura ha nella vita di ogni nipotino. I nonni, infatti, sono fondamentali sia come spalla ai genitori, aiutando spesso nella gestione dei piccoli e dando proprio alle mamme e ai papà l’opportunità di lavorare, riposare o concedersi qualche giorno di stacco avendo la certezza che i piccoli stiano bene, sia come figure per i nipotini.

Fonte di saggezza ma anche di amore incondizionato, i nonni sono in grado di insegnare tanto ma allo stesso tempo di donare affetto, riparo, sicurezza e dolcezza. Chi, infatti, ha avuto la fortuna di essere cresciuto al fianco dei propri nonni, non potrà che ricordare con affetto le loro mani rugose, ricche di amore, in grado di consigliare e guidare, di fare carezze ma anche di educare e indirizzare. Il 2 ottobre 2022, si celebrano proprio loro: i nonni. Vediamo allora alcune frasi di auguri di buona festa dei Nonni 2022 da dedicare a loro.

Frasi auguri buona festa dei Nonni 2022: le dediche più emozionanti

Se in occasione della festa dei nonni 2022 si vuole fare un regalo, con una dolce dedica su un bigliettino, o mandare un messaggino ai nostri nonni più tecnologici, vediamo insieme qualche bella frase di auguri. “Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori”, recita un proverbio cinese. “Mi avete donato l’infanzia più bella e spensierata, ricca di ricordi che porterò sempre nel cuore. Una parte di voi vivrà sempre in me” recita un’altra frase emozionante di auguri buona festa dei nonni 2022 da poter dedicare oggi. E ancora, un’altra frase particolarmente bella e incisiva è: “Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni”.

Ai nonni si possono dedicare però anche frasi spiritose, come questa: “Grazie per avermi dato sempre… Quello che mamma e papà non volevano darmi. Buona festa dei nonni!”. E ancora: “Il lavoro dei genitori è quello di criticare, giudicare e motivare. Il lavoro dei nonni è quello di coccolare, coccolare e coccolare”. Infine, si può scrivere su un bigliettino la seguente frase: “Mi hanno detto che come genitori siete stati severi, ma posso dire che invece è davvero uno spasso avervi come nonni!”.











