Auguri buona festa dei nonni 2022/ Le migliori frasi e poesie da dedicare

Oggi, domenica 2 ottobre 2022, è la festa dei Nonni: è il momento dunque di fare gli auguri ai propri cari con frasi e poesie che manifestino tutto l’affetto che proviamo per loro. La ricorrenza è stata introdotta in Italia nel 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale” e prevede anche che venga assegnato Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia a dieci nonni. Quest’anno il lieto evento cade nello stesso giorno di Francia e in Inghilterra, dove la festa viene celebrata la prima domenica di ottobre.

AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2022/ Le frasi: “Argento nei capelli, oro nel cuore”

Andiamo adesso a vedere allora quali sono le frasi più belle da scrivere in un biglietto oppure da inviare su Whatsapp per questa occasione. “Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro”, questo un pensiero a firma di Fausto Brizzi. E ancora: “Mi avete consigliato quando stavo per sbagliare; mi avete raccontato storie quando non riuscivo a dormire; mi avete preso per mano quando avevo paura; mi avete aiutato ad essere quello che sono oggi. Grazie! Auguri buona festa dei nonni!”.

Auguri buona festa dei nonni 2022: le poesie e filastrocche da imparare

Ci sono anche tante poesie e filastrocche che è possibile imparare e recitare per fare i propri auguri di buona festa dei nonni 2022. Anche i più piccoli possono dilettarsi in questo. Eccone una di Patrizia Mauro: “I nonni sono grandi ma tornano bambini / quando ridono e giocano con i nipotini. / Raccontano le storie di tanti anni fa, / di quando erano piccoli la mamma ed il papà. / Ci tengono per mano con tanta tenerezza / ed hanno nello sguardo infinita dolcezza. / Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò… / Da grande, queste coccole, a voi io le farò!”.

E un’altra di Maria Angela Schicchi, vale in modo speciale come auguri festa dei nonni: “Vorrei dire a tutti voi / che i miei nonni son due eroi, / instancabili e perfetti / mi riempiono di affetti, / sono unici e speciali / san curare tutti i mali, / ma non usan medicine / solo baci e carezzine / e riempiono il mio cuore / con il loro grande amore.











