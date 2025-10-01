I migliori auguri buona festa dei nonni 2025: frasi, immagini e canzoni da inviare nella giornata di domani, giovedì 2 ottobre
Sia che li abbiate ancora al vostro fianco o – purtroppo – che vi guardano e proteggono dall’alto, celebrarli è sempre la scelta giusta e per farlo, con qualche giorno d’anticipo, abbiamo scelto di proporti una serie di frasi e immagini di auguri buona festa dei nonni 2025 che il prossimo giovedì 2 ottobre potrete inviare loro su WhasApp (nel caso in cui sappiano, ovviamene, usarlo!), sfruttare per confezionare dei bellissimi bigliettini da allegare ai vostri regalini o – perché no – condividere sui social!
Ovviamente, come sempre accade per le festività di questo tipo, le alternative per gli vostri auguri buona festa dei nonni 2025 sono veramente tantissime e prima di proporvene un paio di originali, ci teniamo a ricordarvi che se cliccaste su queste parole, oppure anche su queste altre e – ancora – su queste ultime, troverete tantissime altre proposte di auguri buona festa dei nonni 2025 che abbiamo selezionato nel corso degli anni passati!
IMMAGINI E FRASI PER GLI AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2025: I NOSTRI CONSIGLI PER DEI MESSAGGI ORIGINALI
Visto che il tempo da qui al 2 ottobre è ancora abbastanza, oggi per suggerivi qualche frase di auguri buona festa dei nonni 2025 vogliamo allargare un pochino il nostro sguardo per suggerirvi, invece, delle canzoni da cui potrete trarre facilmente ispirazione: un esempio certamente famosissimo è “Che fortuna avere i nonni” scritta da Renato Giorgi o anche “A mia nonna” di Nino D’Angelo; senza dimenticare “Una poesia anche per te” di Elisa.
Similmente, per fare una cosa decisamente originale e simpatica per gli auguri buona festa dei nonni 2025, vogliamo anche suggerirvi di rispolverare quei – certamente tantissimi – album fotografici che conservate in un cassetto per cercare una foto che vi ritrae (magari da bambini!) in compagnia dei vostri amati nonnini in modo da poterla digitalizzare e fotocopiare per un regalo unico nel suo genere!
Il #2ottobre si celebra la #FestadeiNonni,
Quest’anno puoi dirgli grazie con un dono che vale doppio: la pergamena solidale #AiBi #AmicideiBambini👇https://t.co/DGTNwEzbbb pic.twitter.com/wzQaLTR71t
— Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS (@AmicideiBambini) September 30, 2025
i nonni sono gli angeli custodi della nostra vita♡
buona festa dei nonni 🥹 pic.twitter.com/AG3PFbijKj
— Angelique👧🏻🫶🏼🧡🎶 (@Angyricc1) October 2, 2024
Aujourd’hui, 2 octobre, en Italie, on fête les grands-parents (festa dei nonni).
L’Italie a choisi cette date
parce que ce jour
l’Église catholique célèbre les “Anges Gardiens”.
Je souhaite une bonne fête à tous les grands-parents qui me lisent 😍
Bon mercredi aussi 😉 pic.twitter.com/5fHUbayw5V
— TaQuIn MaUvE (@TaQuIn_MaUvE) October 2, 2024
Buona Festa dei #nonni! pic.twitter.com/ufJ7lCSyPy
— Italy in Panama (@ItalyinPanama) October 2, 2024