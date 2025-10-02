Tra frasi, immagini e canzoni, una carrellata di consigli per i vostri auguri buona festa dei nonni 2025 da inviare oggi, giovedì 2 ottobre

Essendo tra le figure familiari più importanti in assoluto e che sanno donare ai loro nipotini un amore assolutamente incondizionato, festeggiarli è un vero e proprio dovere morale (oltre che, ovviamente, un piacere!) e per farlo abbiamo deciso di proporvi una nuovissima serie di auguri buona festa dei nonni 2025 tra frasi originali, canzoni simpatiche o emozionanti e immagini che tutti voi carissimi lettori potrete facilmente salvare nei vostri cellulari e usare in questo 2 ottobre!

Proprio oggi, infatti, cade la festività e se aveste la fortuna di avere ancora i vostri nonnini al vostro fianco potrete – nel caso in cui ovviamente siano un minimo tecnologici – inviare gli auguri buona festa dei nonni 2025 su WhatsApp già alle prime luci dell’alba per fargli una piccola sorpresina sicuramente gradita; mentre se non sapessero usare le app o non avessero uno smartphone, gli auguri buona festa dei nonni 2025 potrete usarli per i bigliettini che allegherete ai vostri regalini!

FRASI, CANZONI E IMMAGINI PER GLI AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2025: I NOSTRI CONSIGLI

Prima di lasciarvi qualche suggerimento per le frasi per gli auguri buona festa dei nonni 2025, vogliamo partire dalle immagini: qua sotto troverete qualche suggerimento (per così dire) “generico”, ma al contempo potrete anche provare a creare qualcosa di originale grazie alle tante intelligenze artificiali che tutti ormai conoscerete; oppure potrete anche recuperare qualche vecchia foto con i vostri nonni da digitalizzare e usare per i vostri auguri!

Infine – e fermo restando che nelle prossime ore vi riporteremo tra queste stesse righe tantissimi altri consigli che potrete usare per i vostri messaggi o post sui social -, per chiudere in bellezza questo articolo di auguri buona festa dei nonni 2025 vi vogliamo suggerire un paio di canzoni da cui potrete trarre ispirazione per alcune frasi: un esempio ottimo è sicuramente “Viva i nonni” di Renato Giorgi, oppure anche “I nonni ascoltano” di Cristina D’Avena.

Il 2 Ottobre è la festa degli Angeli e dei nonni. Auguri speciali ai miei nonni che sono in cielo, ai nonni che mi seguono e a tutti i nonni del mondo.💟 pic.twitter.com/4GnpFUO6DN — luisa lombardi (@LombardiLomby67) October 2, 2020