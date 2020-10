AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI/ Oggi 2 ottobre, in tutta Italia iniziative nelle RSA

Oggi, 2 ottobre 2020, è la Festa dei Nonni. Un momento da dedicare ai proprio cari, una festa speciale in questo 2020 con l’emergenza coronavirus che ha duramente colpito proprio la fascia d’età più anziana. Tra le 35.000 vittime finora fatte registrare in Italia a causa del covid-19 la stragrande maggioranza sono state over 70. E moltissimi sono morti nelle Residenze per Anziani, le RSA che hanno vissuto come uno tsunami l’arrivo del nuovo coronavirus. Laboratori come Flority Fair hanno deciso di inviare per l’occasione degli omaggi floreali alle RSA capitoline, ma in tutta Italia iniziative di questo tipo si moltiplicheranno proprio per non far sentire sole quelle persone che hanno sofferto più di tutte le altre la gravissima emergenza. Quest’anno c’è anche l’opportunità di regalare l’Orchidea Unicef, già distribuita nel corso dello scorso weekend, a quelle nonne e a quei nonni che si trovano in RSA, centri anziani, ospedali o semplicemente a quegli anziani che hanno tanto bisogno di un gesto d’affetto.

FESTA DEI NONNI 2020, LE FRASI D’AUGURI PIU’ BELLE

Come ogni anni, suggeriamo alcune delle frasi più belle da dedicare, con un biglietto o un messaggio d’auguri, ai propri nonni in occasione dell’annuale ricorrenza. “Caro nonno sei il migliore compagno di giochi, mi racconti le favole più belle ed hai una risposta a tutte le mie domande. Ti voglio bene!“, se si vuole omaggiare la saggezza di queste figure. C’è anche un messaggio che può aiutare a ricordare le origini della propria famiglia e risultare particolarmente commovente per i propri nonni: “E’ bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. Auguri nonni!” E ancora: “Cari nonni le vostre rughe sono il vostro passato ed il mio presente. Vi voglio ringraziare di tutto quello che fate per me e per il grande amore che mi date ogni giorno. Auguri!” e “Preziosi come tesori di inestimabile valore, affettuosi come nessun altro, insostituibili. Auguri nonni.” Inviati con un messaggio via Whatsapp o con un caro vecchio biglietto di carta, possono sicuramente essere pensieri in grado di far molto piacere ai propri nonni.



