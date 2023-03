Auguri buona festa del papà 2023/ Frasi 19 marzo: “È il cuore a rendere padri”

Tra soli sette giorni sarà tempo di rivolgere gli auguri di buona festa del papà 2023 al vostro genitore. La ricorrenza cadrà, come sempre, il 19 marzo (giorno dedicato a San Giuseppe) e sul web è già partita la rincorsa alla dedica perfetta. Premessa, d’obbligo più che mai in casi come questo: le frasi di auguri buona festa del papà sono sempre quelle ideate e scritte direttamente dai figli, in quanto autentiche e sentite. Tuttavia, qualora necessitaste perlomeno di uno spunto per partire, vi suggeriamo alcuni esempi che potrebbero fare al caso vostro.

Umberto Eco, ad esempio, personaggio tra i più amati, scriveva: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”. A giudizio di William Shakespeare, invece, “quando un padre dona ad un figlio entrambi ridono; quando un figlio dona ad un padre entrambi piangono”. Per Friedrich Schiller “non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2023: “UN CUORE DI PADRE È IL CAPOLAVORO DELLA NATURA”

Proseguendo la nostra carrellata di frasi di auguri buona festa del papà 2023, è impossibile non menzionare Fëdor Dostoevskij: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”. Antoine François Prévost, invece, disse: “Un cuore di padre è il capolavoro della natura”. Pam Brown, dal canto suo, asserì: “Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare. Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto”.

Fra tutti questi pensieri d’autore, insomma, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Concludiamo, quindi, dandovi un ultimo spunto, firmato Honoré de Balzac: “I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo”.











