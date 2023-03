Auguri buona festa del papà 2023/ Le frasi: “I veri supereroi non indossano maschere”

Auguri buona festa del papà 2023: se siete in cerca di qualche aforisma…

Oggi, domenica 19 marzo, si celebra la festa del papà 2023, per cui è arrivato il momento di dedicare delle splendide frasi di auguri agli uomini più importanti della nostra vita. Il papà, come si sa, è il primo amore di una bambina e il primo amico di un bambino. È per questo motivo che in occasione di questa ricorrenza non si può fare altro che rendere loro omaggio, con dolci pensieri e regali. Se foste alla ricerca di tanti aforismi da sfoderare in queste ore, siete nel posto giusto.

Ecco alcune frasi da prendere come spunto per inviare gli auguri di buona Festa del papà 2023: “I supereroi non indossano maschere o mantelli, ma sorreggono e accompagnano i figli in ogni momento della loro vita. Sono fiero di te, sei un grande papà!”. E ancora: “Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!”.

Nel caso in cui l’obiettivo sia fare commuovere il proprio papà, non mancano le soluzioni: “Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale”. Oppure: “Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu”.

Auguri buona festa del papà 2023: frasi e poesie da dedicare

Le frasi di auguri non sono però l’unico modo per augurare buona festa del papà 2023. Una valida alternativa, soprattutto per i più piccoli, è rappresentata dalle poesie. “Questa mattina ho chiesto al mio tenero cuore:/ “Suggeriscimi tu qualche detto d’amore,/ suggeriscimi tu qualche soave accento/ per fare il mio babbo contento!”./ E il mio cuore mi ha risposto:/ Digli questo soltanto:/ Ti voglio bene…/ ma tanto, tanto, tanto…”, eccone una molto semplice.

Per coloro che hanno un papà lontano, invece, ecco la soluzione di auguri per una buona festa: “Caro uccellino che volando vai,/ il babbo mio di certo tu vedrai./ Digli che è tanto buono il suo bambino,/ e che spesso gli manda un bel bacino./ Digli che gli vuol bene e che lo aspetta!/ Vola, uccellino, vola vola in fretta!”.











