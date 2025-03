A solamente più due giorni di distanza dal 19 marzo, torniamo tra queste righe per proporvi ancora una volta una bellissima serie di frasi di auguri buona festa del papà 2025 che proprio nella giornata di mercoledì dovrete invitare a quella persone che – assieme ovviamente a vostra madre – vi ha cresciuti ed educati dandovi tutto quello che aveva e che poteva darvi, senza mai nessuna esitazione: un modo ovviamente di celebrazione per chi un papà ce l’ha ancora al suo fianco; ma che può diventare particolarmente sentito anche per chi ormai l’ha visto volare via e vuole con i suoi auguri buona festa del papà 2025 ricordarlo ancora una volta!

Auguri buona festa del papà 2025/ Le frasi più belle: “Volevo ringraziarti per tutto quello che fai...”

Tra le tantissime frasi di auguri buona festa del papà 2025 – di cui troverete qualche esempio più avanti in questo articolo e che verranno ancora aggiornate nel corso delle prossime ore -, se voleste fare una cosa decisamente gradita affidandovi a chi delle parole ne aveva fatto un mestiere possiamo consigliarvi di dedicargli integralmente qualche bellissima poesia: un esempio sicuramente bellissimo è ‘A mio padre‘ – citiamo: “se mi tornassi questa sera accanto/ (..) io troverei un pianto da bambino/ e gli occhi aperti di sorriso” – di Alfonso Gatto; ma anche ‘Padre‘ – e qui citiamo: “Sapevo che eri il miglior papà/ che qualunque ragazzo/ potesse avere” – di Edgar Albert Guest.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2025/ Tante frasi da dedicare ai nostri padri: “Una giornata banale ma...”

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2025: FRASI IN RIMA TRATTE DALLE MIGLIORI CANZONI DI SEMPRE

Altri stupendi esempi sulle frasi per i vostri originalissimi auguri di buona festa del papà 2025 potrebbero arrivare anche – decisamente simili alle poesie di cui vi abbiamo appena parlato – dalle canzoni: se voleste un esempio, il primo che ci viene in mente è sicuramente “Quando guardo negli occhi di mio padre /(..) la luce inizia a brillare/ e sento quelle antiche ninne nanne/ e mentre guardo crescere questa piante/ sento il mio cuore che inizia a traboccare“, estratto dalla commovente ‘My Father’s Eyes‘ di Eric Clepton.

Quando è la festa del papà 2025?/ Ecco quando si celebra e perchè: fra tradizioni e storia

Ancor più commovente per i vostri auguri buona festa del papà 2025 potrebbe essere il pezzo ‘Father, son‘ di Peter Gabriel – e citiamo per esempio “uniti come una cosa sola/ in questa stanza vuota/ schiena contro schiena/ la tua contro la mia/ finché il calore ci attraversa“, ma anche “sapendo che papà poteva salvarmi/ ho potuto trattenere la marea/ con mio padre al mio fianco“; senza dimenticare l’italianissima ‘Ciao Pà‘ di Eros Ramazzotti – “Io ti penso spesso/ Fortemente come adesso” – o l’ancor più famosa ‘Sei forte papà‘ di Gianni Morandi.