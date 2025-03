Manca sempre di meno alla festa del papà 2025, al giorno in cui ovviamente andremo a fare gli auguri ai nostri padri. Sicuramente tutti sapranno che sarà il prossimo 19 marzo, quindi fra esattamente 72 ore, la giornata dedicata al nostro genitori, che è poi il giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe, padre di Gesù e simbolo dei nostri papà, soprattutto fra le persone credenti.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2025/ Tante frasi da dedicare ai nostri padri: “Una giornata banale ma...”

Per la giornata della festa del papà 2025 saranno moltissimi, e di ogni età, coloro che faranno un piccolo regalo al proprio padre, per ringraziarlo del suo impegno nei loro confronti, e altrettanti saranno coloro che dedicheranno ai propri papà delle tenere frasi di auguri.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPA’ 2025: UN PO’ DI ESEMPI

Ci sarà chi le invierà tramite WhatsApp, come primo messaggio appena svegli, ma anche chi le posterà sulle proprie pagine social, un augurio generale dedicato a tutti i papà, e chi infine scriverà delle dolci parole su dei biglietti di auguri, magari da leggere ad alta voce (o da far leggere al destinatario del presente), prima di aprire il regalo.

Quando è la festa del papà 2025?/ Ecco quando si celebra e perchè: fra tradizioni e storia

Ma vediamo un po’ di esempi di frase di auguri per la festa del papà 2025, a cominciare da queste parole di ringraziamento, magari da un figlio cresciuto al suo adorato papà: “Tanti auguri papà, oggi, 19 marzo 2025, volevo ringraziarti più che mai per tutto quello che hai fatto per me, hai saputo coccolarmi, aiutarmi, difendermi e soprattutto educarmi, senza farmi mai mancare il tuo apporto in ogni momento in cui avevo bisogno di te. Ci sei sempre stato e io ora voglio fare lo stesso con te: puoi contare su di me, non dimenticartelo mai, e tanti auguri di nuovo papà, ti voglio tanto bene, ricordatelo sempre”.

Festa del papà 2024, data e ricorrenza/ Regno Unito e Stati Uniti festeggiano la terza domenica di giugno

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPA’ 2025: “CHISSA’ DOVE SEI IN QUESTO MOMENTO…”

Se invece foste alla ricerca di una frase di auguri magari per dei bambini da dedicare ai propri padri, potremmo utilizzare delle frasi più semplici, come ad esempio: “Tanti auguri papà, in questa giornata speciale voglio ricordati quanto tu sia appunto speciale. Mi hai fatto sempre divertire, hai giocato con me, hai riso e scherzato, ed è per questo che voglio farti il mio più grande auguri e soprattutto mandarti un abbraccione fortissimo: ti voglio tanto bene”.

Purtroppo sono molti che nel giorno della festa del papà 2025 si ricorderanno dei propri padri che non ci sono più, e a loro vogliamo dedicare questa nostra ultima frase d’auguri: “Tanti auguri papà, chissà se mi stai ascoltando o vedendo, ma sono certo che sì, lo stai facendo, e mi stai continuando a proteggere anche da lassù, come hai sempre fatto fino a quando eri in vita. Sono anche convinto che stai continuando ad essere genitori, facendomi prendere le giuste scelte, aiutandomi nel momento del bisogno, anche se non sei più fisicamente qui con noi. Mi manchi tanto papà, ti voglio tanto bene, e grazie per tutto quello che hai fatto per me”.