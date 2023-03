Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Essere un buon padre è come farsi la barba”

E’ lunedì 13 marzo 2023 e siamo entrati nella settimana in cui festeggeremo la festa del papà. Domenica prossima, 19 marzo, cadrà San Giuseppe, il giorno in cui la Chiesa celebra il padre di Gesù e in cui in tutta Italia si ricordano i nostri papà. Per l’occasione la nostra redazione ha deciso di raccogliere per voi alcune delle frasi d’auguri più belle ed originali a temae in questo spazio abbiamo voluto concentrarci in particolare sulle citazioni più note.

Partiamo con queste parole a firma Gabriel Garcia Marquez, un classico per il 19 marzo: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. Continuiamo con Antoine François Prévost, che si sofferma in particolare sul cuore di un papà: “Un cuore di padre è il capolavoro della natura”. Spazio a Reed Markham e al suo perfetto paragone fra barba e papà: “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani”.

AUGURI DI BUONA FESTA DEL PAPA’, LE FRASI E LE CITAZIONI PIU’ NOTE

Fra le tante frasi d’auguri per la festa del papà anche questa storica citazione di Friedrich Nietzsche: “I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli”. Continuiamo con le parole di George Herbert: “Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre”. La più famosa fotografa dei neonati, Anne Geddes, sottolinea invece la differenza fra padre e papà: “Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà”.

Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa del papà con una simpatica citazione di Alessandro Bergonzoni: Adoro travestirmi da vongola andare a prendere i miei figli a scuola e sentir dire c’è tuo padre vestito da vongola che ti aspetta, poi il giorno dopo invece andare vestito normale e sentire i loro amici che dicono c’è una vongola vestita da tuo padre”.











