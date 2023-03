Auguri buona festa del papà/ Le frasi più belle: “Grazie a te ho scoperto il mondo”

Continua il nostro viaggio alla ricerca delle frasi perfette per la festa del papà. Ormai manca davvero poco alla celebrazione dei nostri padri visto che San Giuseppe cadrà domenica prossima, 19 marzo, di conseguenza al grande giorno mancano solo 48 ore. In questo primo focus abbiamo deciso di scegliere delle frasi d’auguri un po’ diverse rispetto al solito, ovvero, quelle che un figlio adottivo potrebbe dedicare al proprio papà. Partiamo subito con questo esempio: “Grazie a te ho scoperto il mondo e ho capito cosa significa amare davvero: mi hai cresciuto sin dal primo giorno riempendomi di attenzioni e insegnandomi i valori veri della vita. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto per me”.

Ed eccovi anche un altro esempio sempre sullo stesso argomento: “Spesso si dice che non importa chi sia il tuo ‘vero’ padre, ma che conti di più chi ti ha cresciuto e amato. E’ proprio così: non ci lega il ‘sangue’, ma l’amore più profondo e sincero che ci sia, e questo è certamente più importante”.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPA’: “I PADRI NON SONO SOLO GLI AMICI…”

Proseguiamo il nostro spazio dedicato alle frasi d’auguri più originali per la festa del papà con due splendide poesie che potreste dedicare a vostro padre, magari scrivendole su un bel bigliettino d’auguri, ma anche come post sui social o eventualmente un messaggio WhatsApp ad effetto. Partiamo con “Cos’è un papà” di Musacchio: “Il papà non è solo/l’amico delle capriole sul letto grande,/non è solamente l’albero al quale mi arrampico/come un piccolo orso,/non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo./Il papà è il sorriso discreto che fa finta di niente,/è l’ombra buona della grande quercia, è la mano sicura che mi conduce nel prato/e oltre la siepe”.

Belle anche queste parole prese direttamente da Raccogli idee: “Chi lo vuole un babbo pelato/che quando torna è sempre arrabbiato/che non mi manda fuori a giocare/quando in casa non so cosa fare,/che alla sera va al caffè/e non resta a giocare con me?/Che quando è preoccupato/non vuole essere disturbato?/Se lo scambi con il mio/ti regalo anche mio zio:/ci ho ripensato: “Non lo vendo,/per questa volta me lo tengo”. Vi ricordiamo che come sempre, a breve aggiorneremo questo spazio con altre frasi d’auguri per la festa del papà.











