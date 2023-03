Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Un padre è meglio di cento insegnanti”

Continua il lento avvicinamento al 19 marzo 2023, giorno in cui festeggeremo in tutta Italia la festa del papà. Siete pronti a fare gli auguri al vostro caro vecchio? Se per caso foste alla ricerca delle frasi migliori allora siete nel posto giusto. Da un po’ di giorni stiamo infatti raccogliendo per voi alcuni dei pensieri a tema più originali, e anche oggi abbiamo scelto per voi quelli migliori, a cominciare da questa citazione a firma Lydia Child: “Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre”.

Per George Herbert invece: “Un padre è meglio di cento insegnanti”. Proseguiamo con il filosofo Democrito che si sofferma sulla saggezza dei papà: “La saggezza del padre è il più grande esempio per i figli”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona festa del papà anche queste parole a firma Wilhelm Busch: “Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile”. Per Wolfgang Amadeus Mozart c’è una sola persona davanti ai padri: “Subito dopo Dio, viene Papà”. Continuiamo con Sausan Gale che si sofferma in particolare sul sorriso dei papà: “È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino”.

AUGURI FESTA DEL PAPA’: “LA LUCE DEI PADRI VALE…”

Spazio a questo splendido proverbio giapponese: “La luce dei padri vale sette volte la luce”, un’immagine davvero estasiante. Bella anche questa citazione di Markus Zusak che paragona il padre ad uno strumento musicale: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa del papà 2023 con questa citazione di Ama H. ​​Vanniarachchy: “Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita”.

