Auguri buona festa della donna 2023/ Frasi 8 marzo: “Donne luminose come stelle…”

Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine: fra meno di 24 ore sarà il momento di rivolgere i propri auguri di buona festa della donna 2023 a tutte coloro che contribuiscono a rendere speciale la vostra vita, siano esse le vostre madri, le vostre compagne, le vostre mogli, le vostre sorelle, le vostre figlie e così via. Oltre ai classici mazzolini di mimosa, talvolta abbelliti con rose rosse, servono frasi d’autore per esprimere tutta la propria gratitudine nei confronti dell’universo femminile e della persona destinataria del cadeau.

Ecco alcuni esempi illustri, come quello che deriva da Maria Callas, per la quale ha sempre rivestito un’importanza capitale il concetto di parità tra uomo e donna: “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”. A giudizio di Oscar Wilde, invece, “le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese”. L’attrice Audrey Hepburn, dal canto suo, sosteneva che “se gli uomini fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne”. Ma, soprattutto, “le donne sono una vite su cui gira tutto”, affermava Lev Tolstoj.

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2023, LE FRASI PIÙ BELLE DEDICATE ALL’UNIVERSO FEMMINILE

Tra le altre frasi d’auguri di buona festa della donna 2023, spicca poi quella di Joseph Conrad, che rivela una verità della quale troppo spesso ci si dimentica: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”. Vi è poi un più semplice “Auguri a tutte le donne, 365 giorni all’anno”, perché, se è vero che l’8 marzo è il giorno a loro dedicato, è altrettanto innegabile che meritino di essere celebrate ogni dì.

Concludiamo con un paio di frasi d’auguri di buona festa della donna 2023, dalla quale potrete attingere a piene mani in caso di necessità: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”; “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”.











