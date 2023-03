Auguri buona festa della donna 2023/ Frasi 8 marzo: “Stelle che illuminano la vita”

Si avvicina a passo spedito mercoledì 8 marzo, giorno in cui sarà tempo di rivolgere gli auguri di buona festa della donna 2023. Ci sarà chi lo farà attraverso una mimosa in dono, emblema di tale ricorrenza, ma anche chi accompagnerà al proprio omaggio floreale alcune frasi significative, come: “Tanti auguri a una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno”. “Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto”, scriveva Oscar Wilde.

Dal mondo della letteratura, per la festa della donna 2023, ci viene in aiuto anche William Shakespeare: “La donna uscì dalla costola dell’uomo: non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. Coco Chanel, invece, asseriva: “Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2023: PENSIERI PER L’8 MARZO

Proseguiamo la nostra carrellata di frasi di auguri di buona festa della donna 2023 ricorrendo anche ad alcuni aforismi presenti in rete, da quello di Fabrizio Caramagna (“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…”) a quelli di autori anonimi: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”; “L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri, donna meravigliosa!”.

Vi proponiamo poi un divertente gioco di parole, che calza a pennello con questa ricorrenza: “Chi dice donna, dice danno, ed è vero: danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne!”. Infine, anche tra le frasi di auguri di buona festa della donna 2023, non può mancare un messaggio contro la violenza di genere: “Dire di no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri ‘NO’ non saranno stati ancora abbastanza”.











