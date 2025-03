Sta per arrivare anche quest’anno l’8 marzo, il giorno della festa della donna 2025 puntuale il prossimo otto marzo. Per l’occasione abbiamo scelto per voi alcune frasi d’auguri a tema: ecco un piccolo elenco di proposte. Celebreremo l’universo femminile nel giro di poche ore e di conseguenza saranno moltissimi coloro che dedicheranno un pensiero alla propria madre, ma anche alla propria compagna/moglie o fidanzata, così come ad un’altra possibile donna speciale della propria vita, magari una nonna, una sorella, una zia, o in generale a tutte le donne.

Il web è pieno di frasi di auguri per la festa della donna 2025 e noi abbiamo voluto raccoglierne qualcuna, a cominciare da un pensiero da rivolgere alla propria compagna di vita, la propria dolce metà: “Tanti auguri amore mio, oggi è l’8 marzo, è il giorno della festa della donna, e io sono contento di avere al mio fianco la donna migliore che esista. In questa giornata a voi dedicata, volevo darti questo piccolo pensiero per ricordarti quanto tu sia importante nella mia vita, e quanto faccia per me e per tutti noi, ti amo”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2025: LE PAROLE PER LA MAMMA

Un pensiero da allegare magari ad un piccolo regalo, a cominciare da una mimosa, il fiore che solitamente si regala durante appunto la festa della donna e che anche per questo 2025 andrà per la maggiore.

Se invece foste alla ricerca di una frase d’auguri da dedicare alla propria madre, allora potreste utilizzare queste parole: “Tanti auguri mamma, buona festa della donna. Sei stata, sei e sarai sempre la donna più importante della mia vita, anche perchè se tu non ci fossi stata io non sarei qui. Colgo l’occasione e approfitto di questa giornata per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me e che continui a fare, goditi questa tua giornata speciale, e ricordati che donna che sei, la numero uno al mondo: tanti auguri ancora mamma, ti voglio bene”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2025: “NON DOVREMMO RICORDARCI…”

Siamo certi che queste parole faranno piacere alla vostra madre se dedicate, così come potrebbero fare piacere a tutte le donne un messaggio di auguri un po’ più generico, magari un post da pubblicare su uno dei tanti social network che occupano parte delle nostre vite, come ad esempio Facebook, ma anche X.com (l’ex Twitter) o Instagram.

Potremmo scrivere queste parole: “Buon 8 marzo a tutte, buona festa delle donna. Non dovremmo ricordarci della vostra importanza e bellezza solo in questa giornata, di conseguenza, che sia tutti i giorni un 8 marzo. Le donne vanno amate, protette, difese e affiancate, chi commette violenza, insulta e offende, non è degno di essere chiamato uomo. Buona festa a tutte le donne”. Chiudiamo infine con un pensiero per una figlia che è diventata grande, appunto una donna: “Tanti auguri piccola mia, buona festa della donna. Fino a ‘ieri’ eri una bambina, oggi sei una splendida donna: hai un futuro luminoso davanti a te, e ti auguro il meglio, tanti auguri, ti voglio bene”.