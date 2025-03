A meno di 24 ore di distanza dall’8 marzo torniamo a proporvi un’interessante ed originale serie di spunti per i vostri auguri buona Festa della Donna 2025 che vi starete certamente preparando ad inviare ad amiche, parenti e conoscenti nell’importante giornata di domani, utili – come sempre quanto si tratta di pensierini ed auguri.

Per farle sentire apprezzate, pensate e (soprattutto) celebrate, con un gesto che a voi costerà giusto una manciata scarsa di secondi e che a loro potrebbe donare un sorriso: come sempre le possibili frasi di auguri buona Festa della Donna 2025 sono tantissime una più bella dell’altra e noi ne abbiamo scelte alcune tra quelle che più ci piacevano per proporvele e rendere più semplice e rapida la vostra caccia alle più belle!

Prima di entrare nel vivo delle frasi di auguri buona Festa della Donna 2025 – però – ci teniamo a ricordarvi che il modo migliore per far sentire apprezzata la destinataria del vostro messaggino è sicuramente quello di cercare delle parole che siano il più originali possibile senza lasciarvi trascinare da troppe citazioni famosissime che potrebbe risultare – forse – poco originali; magari partendo dai nostri spunti per crearci qualcosa di unico attorno.

FRASI DI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2025: CANZONI E POESIE PER I VOSTRI MESSAGGI

Visto che di originalità vi abbiamo parlato, invece che lasciarvi delle vere e proprie frasi e citazioni per i vostri auguri buona Festa della Donna 2025 abbiamo deciso di puntare su delle più o meno famose poesie dalle quali potrete trarre spunto, ovviamente dedicare alle donne e che ricordano questa festività: un esempio è certamente ‘Sono tanto brava‘ scritta da Sibilla Aleramo; ma anche ‘Donna è…‘ di Rita Sabatini, oppure ‘Ti meriti un amore‘ dell’apprezzatissima Frida Kahlo, ovviamente da cercare sul web per scegliere le parti che più vi piacciono!

Oltre alle poesie – ma non così tanto distanti -, per i vostri originalissimi auguri buona Festa della Donna 2025 potreste anche puntare sulla musica ricchissima di ottimi spunti come ad esempio la celebre ‘Woman‘ di John Lennon, oppure l’ancor più bella ‘More than a woman‘ dei Bee Gees; ma se preferiste qualcosa di italiano allora potreste facilmente rivolgervi a Lucio Battisti e alla sua ‘Una donna per amico‘, oppure a Mina con ‘Viva lei‘ e – tra le tantissime altre – a Silvia Salemi con la sua famose ‘Nel cuore delle donne‘.