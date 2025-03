Siamo giunti anche quest’anno all’8 marzo che – come di consueto – rappresenta la Giornata internazionale dei diritti delle donne nel corso della quale sarà quasi d’obbligo (ma soprattutto un piacere) rivolgere i nostri più sentiti auguri buona Festa della Donna 2025. A tutte le nostre amiche, le parenti, le colleghe e anche più generalmente le conoscenti, il tutto abbinato – specialmente se si tratta del partner o di un parente – alla classica mimosa simbolo per eccellenza di questa festività.

Visto che le ore stanno passando, immaginiamo siate leggermente in ritardo nella scelta delle parole per i vostri auguri buona Festa della Donna 2025 e la buona notizia per voi è che siete capitati nel posto giusto!

Tra queste righe – infatti – esattamente come abbiamo fatto anche negli ultimi giorni, vi suggeriremo alcune parole e frasi per i vostri auguri buona Festa della Donna 2025, scelte meticolosamente tra la tantissime che si possono trovare in rete e tutte raccolte in questo articolo per rendere più semplice la vostra ricerca.

Ovviamente fermo restando che nel corso delle prossime ore ve ne proporremo tante altre continuando ad aggiornare questo articolo, consigliandovi – dunque – di salvarlo o tenerlo aperto sul vostro cellulare per darci un’occhiata ogni tanto e non perdere nessuna delle proposte che vi riporteremo!

AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2025: DALLE CANZONI ALLE POESI, I MIGLIORI SPUNTI

Visto che l’abbiamo fatto anche ieri con un buon successo, anche nella vera e propria giornata dell’8 marzo per gli auguri buona Festa della Donna 2025 vogliamo lasciarvi innanzitutto qualche spunto dal quale potrete partire per ricavare qualche idea originale comoda da modificare e riadattare leggermente al bisogno, rivolgendo da prima il nostro sguardo al ricchissimo mondo della musica pregno di spunti.

Pensando alle donne e alle canzoni la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente il testo di ‘Run the World (Girls)‘ scritto ed interpretato da Beyoncé, molto simile (almeno, concettualmente) a quello di ‘Independent Women Part I‘ delle Destiny’s Child; senza dimenticare l’italianissima ‘Quello che le donne non dicono‘ di Fiorella Mannoia.

Ma il mondo della musica e delle canzoni, richiama automaticamente anche il similare – e forse ancor più bello – mondo della poesia e della letteratura che dal suo ha alcuni spunti veramente interessanti per gli auguri buona Festa della Donna 2025 che vanno ben oltre a quelli più famosi dei grandissimi poeti classici: un esempio certamente originale – ovviamente tra i tanti – è ‘Sei bella‘ di Angelo De Pascalis, unitamente a ‘Se posso perdonare‘ di Patrizia Cavalli e all’evocativa ‘8 marzo‘ di Jolanda Restano.