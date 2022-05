Auguri Buona Festa della Mamma 2022/ Frasi auguri 8 maggio: poesie e prosa

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 8 MAGGIO 2022: UN PENSIERO SU WHATSAPP

Dopo avervi accompagnato verso la Festa della Mamma 2022 con proposte e suggerimenti, è arrivato il momento di fare gli auguri con frasi più adatte e le dediche giuste. Oggi si celebra una figura che va apprezzata e valorizzata quotidianamente, ma d’altra parte è giusto dedicarle un giorno in cui festeggiarla. Lo si può fare con regali, ma soprattutto con pensieri sentiti e profondi, da scrivere su un bigliettino d’auguri di Buona Festa della Mamma 2022 o da mandare via sms. Ma potrebbe tornarvi utile anche per un messaggio su WhatsApp o un post pubblico via social.

Se siete a corto di idee, potete trarre ispirazione ad esempio dalla letteratura, visto che scrittori e scrittrici nei loro testi, da quelli in prosa alle poesie, hanno a loro modo evidenziato l’importanza di questa figura. Spesso sono nati aforismi, in altri casi potete trarre frasi dolci e affettuose, ma pure divertenti e simpatiche. Potrebbero peraltro essere lo spunto per individuare un bel libro da regalarle. Ma non indugiamo oltre…

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA, 8 MAGGIO 2022: D’ANNUNZIO, SABA E FROMM…

Partiamo con un pensiero tratto dalla poesia “Consolazione” di Gabriele D’Annunzio, in cui si racconta il ritorno metaforico di un figlio verso la figura materna. Quindi, può tornare utile a chi oltre agli auguri di buona Festa della Mamma 2022 vuole porgere delle scuse. «Non pianger più. Torna il diletto figlio a la tua casa. È stanco di mentire. Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire». C’è poi la poesia “Preghiera alla madre”, che rientra nella raccolta “Cuor morituro” di Umberto Saba, il quale descrive il sentimento che pervade i figli adulti quando torno a casa dalla mamma. «Pacificata in me ripeti antichi moniti vani. E il tuo soggiorno un verde giardino io penso, ove con te riprendere può a conversare l’anima fanciulla, inebbriarsi del tuo mesto viso, sì che l’ali vi perda come al lume una farfalla». C’è poi Erich Fromm che ne “L’arte di amare” descrive la mamma in tutta la sua purezza. «L’amore materno è incondizionato. Tutto ciò che devo fare, è essere il suo bambino. L’amore materno è beatitudine, pace, non ha bisogno di essere conquistato né di essere meritato».

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA, 8 MAGGIO 2022: DA DE AMICIS A QUASIMODO…

Andiamo avanti nel nostro viaggio nella letteratura per le frasi di auguri di Buona Festa della Mamma 2022 con Edmondo de Amicis che in “Cuore” racconta il potere dell’amore materno. «Quaggiù nulla si sostituisce a una buona madre. Nei dolori, nelle consolazioni che la vita può darti ancora, tu non la dimenticherai mai più». C’è poi Salvatore Quasimodo che in “Lettera alla madre” sottolinea l’importanza degli insegnamenti delle madri ai figli. «Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell’ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori». Passiamo ora a William Thackeray, di cui è celebre un aforisma che è tratto da “Fiera delle vanità”, a conferma che anche la letteratura straniera è ricca di frasi dedicate alle madri che possono tornarvi utili per gli auguri di Buona Festa della Mamma 2022. «Madre è il nome di Dio nelle labbra e nel cuore dei bambini». Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il pensiero da dedicare alla propria figura materna.











