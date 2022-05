Auguri Buona festa della Mamma 2022/ Frasi e dediche per l’8 maggio: proverbi

Auguri Buona festa della Mamma 2022: le frasi più belle da dedicare

A meno di 24 ore dalla festa della mamma 2022, non può mancare il consueto focus sulle frasi d’auguri da dedicare alla donna che ci ha messo al mondo. Alla figura materna, nel corso dei secoli, sono state dedicate opere intere, ma anche canzoni, film e dipinti. Sappiamo bene che una semplice citazione potrebbe non essere sufficiente a racchiudere tutti i nostri sentimenti nei confronti della mamma, ma in vista della giornata di domenica 8 maggio a lei dedicata, ci sentiamo comunque di fornirvi una carrellata di frasi per augurare una speciale Buona festa della mamma.

“Una buona madre vale cento maestri”: a dirlo fu Papa Giovanni XXIII e per molti figli potrebbe rappresentare la frase d’auguri perfetta per la festa della mamma 2022 in arrivo. Chi vorrà affidarsi ai proverbi per la propria frase di auguri da scrivere sul biglietto da consegnare, magari insieme ad un fiore, alla propria mamma, potrà fare affidamento ad un proverbio indiano sull’argomento che recita: “Un bambino senza una madre è un fiore senza la pioggia”. Un altro proverbio ebraico, invece, dice: “Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”.

Buona Festa della mamma 2022: gli auguri in musica

Per fare i nostri auguri di buona festa della mamma 2022, possiamo anche affidarci alla musica. Sapevate che esistono decine e decine di canzoni italiane e non solo dedicate alla figura materna? Ed allora, perché non celebrare in allegria e musica il giorno dell’8 maggio in cui quest’anno si celebrerà la festa della donna che ci ha generato? Tra le più belle c’è quella tratta dalla canzone di Cesare Cremonini, “PadreMadre”, che recita: “E prova ancora, se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi, e se son stato così lontano è stato solo per salvarmi”. Stupenda e indimenticabile anche “Uguale a Lei” di Laura Pausini: “Lei la tua ragione il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai semplicemente come sei, esattamente come lei”.

La nostra carrellata di frasi di auguri con le quali dedicare buona festa della mamma prosegue con un classico della canzone italiana, “Viva la mamma” di Edoardo Bennato: “Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga, indaffarata sempre e sempre convinta a volte un po’ severa”. Come non citare, allora, “Le Mamme” cantata da Toto Cutugno nel 1989? “Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di piu'”. Tante poi le frasi da dedicare alla mamma tratte dai rapper più celebri, dai Sottotono – “Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio” – a Coez: “A te che hai lottato per me, c’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre”.











