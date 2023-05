Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “L’amore di una madre non fallisce”

Ci avviciniamo sempre di più a domenica 14 maggio, giorno della festa della mamma 2022, di conseguenza stiamo proseguendo la nostra ricerca delle migliori frasi d’auguri in vista di questa giornata speciale. Partiamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, con questa citazione di Helen Rice: “L’amore di una madre è paziente e perdona quando gli altri abbandonano. Non fallisce né vacilla, anche quando il cuore è spezzato”. Spazio ad Amit Ray, che si sofferma sempre sull’amore della mamma verso i figli: “L’amore di una madre è più grande di tutti gli altri. Anche quando il mondo intero ti rifiuta, tua madre ti accetta a braccia aperte”.

Proseguiamo con Edwin Hubbel Chapin: “Nessun linguaggio può esprimere la potenza, la bellezza e l’eroismo dell’amore di una madre”. Per Robert Breault, invece: “Una madre è il sole dei nostri giorni e la stella polare delle nostre notti”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della mamma anche queste parole a firma Honore de Balzac: “Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023, LE FRASI: “MIA MAMMA AVEVA…”

Mark Twain, invece, un giorno parlò così di sua mamma: “Mia madre aveva un corpo snello e piccolo, ma un cuore grande, un cuore così grande che la felicità di tutti era benvenuta”. Di nuovo Honoré de Balzac, che in questo caso si sofferma sulla felicità di una mamma: “La felicità di una madre è come un faro, che illumina il futuro ma si riflette anche nel passato sotto le spoglie di bei ricordi”.

Bellissimo infine questo pensiero di Maria Bleain, parole che potreste utilizzare sia come messaggio WhatsApp, ma anche come post social ad effetto: “Le tue braccia erano sempre aperte quando avevo bisogno di un abbraccio. Il tuo cuore ha sempre capito quando avevo bisogno di un amico. I tuoi occhi dolci erano severi quando avevo bisogno di una lezione. La tua forza e il tuo amore mi hanno guidato e mi hanno dato le ali”, A breve un nuovo ricco aggiornamento con tante altre frasi d’auguri per la festa della mamma 2023.

