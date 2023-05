Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “Un amore che non conosce leggi”

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023, FRASI

Domenica, in Italia si festeggerà la festa della mamma, un’occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante questa figura nella vita di chi ha la fortuna di crescere con lei al proprio fianco. Proprio in vista di questa festa, andiamo a vedere qualche frase da dedicare alle proprie mamme per accompagnare un bel regalino o una dedica social. Partiamo da una frase di Sophia Loren: “Quando sei madre, non sei mai sola nei tuoi pensieri. Una madre ci pensa sempre due volte, una per se stessa e una per suo figlio”.“Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre” (Honoré de Balzac)

Passiamo adesso ad una frase di Honoré de Balzac che esprime a pieno ciò che una mamma prova nei confronti dei propri figli: “Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono”. Andando invece nel mondo del cinema, ecco che le parole di Meryl Streep calzano a pennello per questa festa così speciale: “La maternità ha un incredibile effetto umanistico, tutto è ridotto all’essenziale”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023: DOLCI PAROLE PER LA MAMMA

In occasione della festa della mamma, che in Italia si festeggerà proprio domenica prossima, andiamo a vedere qualche frase da poter dedicare alle proprie mamme. Il mondo della letteratura è pieno di belle parole per le madri, così come quello del cinema e non soltanto. Andiamo a leggere adesso una frase di Agatha Christie, amatissima scrittrice: “Non c’è nient’altro come l’amore di una madre per suo figlio. Non conosce legge, non ha pietà, sfida ogni cosa e schiaccia tutto ciò che si frappone sulla sua strada”. Kahlil Gibran, invece, scriveva: “Madre: la parola più bella sulla bocca dell’umanità”.

Victor Hugo scriveva invece: “La madre è un angelo/che ci guarda che ci insegna ad amare!/Ella riscalda le nostre dita/il nostro capo fra le sue ginocchia/la nostra anima nel suo cuore/ci dà il suo latte quando siamo piccini/il suo pane quando siamo grandi/e la sua vita sempre”. Una poesia che esprime a pieno quello che è l’amore che una mamma sa dare ai propri figli. Allora in occasione della sua festa, è giusto ricordare ad ogni madre l’importanza che ha nella vita di ogni figlio, guidandolo sempre e non facendogli mai mancare l’immenso amore che è in grado di dare.











