AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023/ Frasi: “Il miglior vaccino per i propri figli”

Siamo pronti con un nuovo aggiornamento con tante altre frasi d’auguri per la festa della mamma 2023. Partiamo con un pensiero semplice ma decisamente affettuoso da dedicare alle proprie madri: “Ti voglio bene, mamma, perché mi sostieni sempre, mi stringi e mi regali i tuoi sorrisi quando non riesco a stare in piedi”. Spazio a questa citazione a firma Naomi Wolf: “Una madre che irradia amor proprio e accetta la realtà è il miglior vaccino che i suoi figli hanno contro la bassa autostima”.

Immagini auguri Festa della Mamma 2023/ Foto con fiori da inviare: "Sei speciale"

George Washington ha invece parlato così un giorno della sua mamma defunta: “Mia madre era la donna più bella che abbia mai visto. Devo tutto a mia madre. Attribuisco tutto il mio successo nella vita all’educazione morale, intellettuale e fisica che ho ricevuto da lei”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della mamma 2023, infine, potreste utilizzare queste parole di Helen Steiner Rice: “L’amore di una madre è qualcosa che nessuno può spiegare. È fatto di profonda devozione, sacrificio e dolore. E’ infinito, altruista e duraturo qualunque cosa accada, perché niente e nessuno può distruggerlo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “L'amore più puro mai conosciuto”

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023, FRASI: “IL POSTO DI UNA MADRE È INSOSTITUIBILE”

Mancano ormai solamente tre giorni alla tanto apprezzata festa della mamma 2023, e questo significa che la ricerca delle migliori frasi d’auguri è ormai entrate pienamente nel suo vivo! Che siano per scrivere in un bel bigliettino da allegare al regalo che si è deciso di fare alla propria madre, o che siano utilizzare per inviarle su WhatsApp ad amici e parenti, o anche su propri profili social, esistono frasi di ogni tipo e per tutti i gusti, dalle citazioni dei grandi autori classici e moderni, fino alle filastrocche e ai pensieri simpatici!

Immagini auguri buona Festa della Mamma 2023/ "Sei il fiore più bello"

Per trovare le migliori frasi d’auguri per la festa della mamma basterà, comodamente, rivolgersi al web dove le idee e gli spunti non mancano affatto. I social, in particolare, e soprattutto Twitter, inoltre, forniscono la maggiore quantità di idee, spesso corredate anche con delle ottime immagini facili da scaricare ed inviare ad amici e parenti. Inoltre, come ad ogni festività, ci siamo anche noi de ilSussidiario.net a fornirvi la nostra personale selezione delle migliori frasi d’auguri per la festa della mamma, scelte accuratamente e che verranno, man mano, aggiornate nel corso della giornata.

FRASI D’AUGURI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2023: MARK TWAIN

Entriamo subito, però, nel vivo delle migliori frasi d’auguri per la festa della mamma, con alcuni ottimi spunti, tra grandi citazioni ed alcune frasi divertenti! Partendo dalle citazioni, come non ricordare quanto disse George Washington, ovvero: “Devo tutto a mia madre. Attribuisco tutto il mio successo nella vita all’educazione morale, intellettuale e fisica che ho ricevuto da lei”. Per il cantante lirico Robert Breault, invece, “una madre è il sole dei nostri giorni e la stella polare delle nostre notti”.

Continuiamo la carrellata di frasi d’auguri per la festa della mamma con altre citazioni, ma che in questo caso hanno una certa vena divertente di sottofondo. Tra queste, per esempio, Mark Twain disse che “Mia madre ha avuto molti problemi con me, ma penso che si sia divertita”, mentre Milton Berle si chiese perché “se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani?”. Tenneva Jordan, invece, che chiude questo primo elenco di frasi d’auguri per la festa della mamma, disse che “una madre è quella persona che, vedendo che restano solo quattro pezzi di torta per cinque persone, dice subito che non ne vuole più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA