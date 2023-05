Auguri buona festa della mamma 2023: le frasi migliori/ “La madre, il centro del mondo”

Auguri buona festa della mamma 2023: la frase di Shakespeare

La Festa della mamma 2023 è sempre più vicina, manca meno di una settimana e questo vuol dire che è ora di aprire la caccia alla migliori frasi di auguri da inviare ad amici e parenti, senza ovviamente tralasciare la propria madre, specialmente se non si ha modo di vederla di persona. In caso, invece, si potesse festeggiare tutti assieme, allora le frasi di auguri potrebbero essere inclusi ai regali, magari in un bigliettino o in una cartolina, scritte con cura a mano.

Noi de ilSussidiario.net, come in occasione di tutte le ricorrenze, abbiamo meticolosamente scelto per voi lettori alcune frasi di auguri per la festa della mamma, semplicemente da scegliere, per poi copiarle ed incollarle nei propri messaggi, oppure trascriverle nei bigliettini! Partendo da Pier Paolo Pasolini, tra gli intellettuali più noti in Italia, ricordiamo la sua frase: “Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore”. Similmente, un’altra tra le frasi per gli auguri della festa della mamma, arriva da Shakespeare: “Tu sei di tua madre lo specchio, ed ella in te rivive il dolce aprile del fior dei suoi anni”.

Buona festa della mamma 2023: le migliori frasi d’auguri

Continuando questa prima parte della carrellata di frasi per gli auguri per la festa della mamma, come non pensare ad Honorè de Balzac che disse: “La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”. A fargli eco ci fu anche Jeanette Winterson: “La mamma è la nostra prima storia d’amore. E se poi la odiamo, ci portiamo dietro quella rabbia e la riversiamo su chi amiamo. E se la perdiamo, dove la ritroveremo?”.

Tra le tanti frasi d’auguri per la festa della mamma, poi, si potrebbe prendere spunto anche da Virginia Woolf: “Eccola, mia madre, al centro della vasta cattedrale che era l’infanzia; era là dall’inizio. E, s’intende, era il centro di tutto. Il centro: forse questa è la parola che esprime meglio la diffusa sensazione che avevo di vivere immersa così totalmente nell’atmosfera di lei, da non distaccarmi mai abbastanza da vederla come una persona”. Infine, chiudiamo l’elenco di frasi d’auguri per la festa della mamma con le parole di Lina Schwarz: “Ho pregato un poeta di farmi una poesia con tanti auguri per te, mammina mia; ma il poeta ha risposto che il verso non gli viene; così ti dico solo: Ti voglio tanto bene!”.

