Auguri buona festa della mamma 2023: le migliori frasi/ “Sei luce, sei vita, sei amore”

Domani, domenica 14 maggio, sarà la tanto attesa festa della mamma 2023, e stiamo arrivando agli sgoccioli per trovare le migliori frasi d’auguri, da utilizzare per rendere veramente speciale a qualcuno questa giornata! Si potrebbero, infatti, copiare (o usare come ispirazione) per il bigliettino da allegare al regalo per la propria madre, o in alternativa possono essere anche copiate ed incollate sui propri profili social, o ancora inviare su WhatsApp ad amici e parenti.

Di frasi per gli auguri buona festa della mamma 2023 ce ne sono tantissime online e trovarle è piuttosto semplice, talvolta corredate anche da alcune immagini altrettanto speciali! Per esempio, oltre ad una ricerca generale sul web, si potrebbero utilizzare i social, in particolare Twitter per quanto riguarda le frasi, o Instagram per le immagini. Inoltre, come ormai di consueto in occasione di ogni festività, ci siamo anche noi de ilSussidiario.net a raccogliere la nostra personale selezione di frasi per gli auguri buona festa della mamma 2023, scelte con cure tra le più belle che si possano trovare!

FRASI DI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023: DA GRACIE ALLEN A JEAN GASTALDI

Tre le tantissime e bellissime frasi per gli auguri della festa della mamma 2023 c’è veramente l’imbarazzo della scelta, tra citazioni più o meno famose, frasi classiche ed anche alcune divertenti e giocose. Tra queste, per esempio, si potrebbe optare per quanto disse Gracie Allen: “Quando mia mamma doveva cucinare per otto, ne faceva sempre abbastanza per sedici e poi ne serviva la metà“, o per quanto detto da Ambrose Bierce: “Maglione: indumento indossato dal bambino quando sua madre sente freddo“.

Tra le frasi per gli auguri buona festa della mamma 2023, inoltre, si potrebbe anche scegliere come ispirazione quanto disse Jean Gastaldi, ovvero: “La Festa della Mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale“. Un’altra, bellissima, frase, un po’ più classica, invece, è: “Nel giardino della vita il fiore più bello è sicuramente l’amore della Mamma, un fiore che tutti cogliamo e di cui sentiamo il delicato e meraviglioso profumo. Auguri Mamma“. Chiudiamo, ora, questa carrellata di frasi per gli auguri della festa della mamma con quest’altra, trovata sempre online: “Tu sei la luce, la vita, l’essenza dell’amore. Auguri Mamma“.











