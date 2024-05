Auguri buona festa della mamma 2024/ Le frasi: “Grazie per avermi insegnato ad amare”

Ci prepariamo anche noi alla Festa della mamma 2024, che come ogni anno si festeggia nella seconda domenica di maggio, con idee di auguri e pensieri speciali. Una ricorrenza che celebriamo domenica 12 maggio e che non a caso cade proprio nel mese dedicato alla Madonna, alla mamma di Gesù.

E’ una ricorrenza molto speciale in cui ci ricordiamo ancora di più l’importanza della mamma, di una figura che rappresenta la vita, la generazione, ma anche la crescita. Un legame speciale tra la madre e i figli, che resiste anche al distacco della morte: la mamma è casa, focolare, protezione, ma anche comprensione, unione e concordia.

DA HONORÉ DE BALZAC , ALCUNI SPUNTI PER GLI AUGURI

Visto il grande significato che ha la figura della mamma e la sua festa abbiamo pensato di farne memoria andando a ricercare le frasi d’auguri più belle da inviare: “Grazie per avermi insegnato ad amare, ad essere forte e a non mollare mai”. Bella anche questa frase che alla fine è un dire grazie in maniera molto profonda e sincera: “Non esiste nessuna parola capace di esprimere quanto tu sia importante per me”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa della mamma 2024 si potrebbero utilizzare anche delle citazioni, come ad esempio queste parole a firma di Honorè de Balzac: “Il cuore di una madre è un abisso profondo al fondo del quale si trova sempre il perdono”.

LE FRASI PER LE NEO-MAMME E NON SOLO

Se invece cercaste una frase d’auguri da dedicare da marito a moglie o da compagno a compagna: “Buona festa alla donna più straordinaria che conosco, grazie per essere sempre al mio fianco con amore e supporto”.

Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa della mamma 2024 con due esempi perfetti per una mamma che è diventata tale da poco, festeggiando quindi la sua prima festa: “Che questa nuova avventura ti porti gioia, amore e soddisfazioni senza fine”.











