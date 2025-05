Mancano solamente sette giorni esatti all’11 maggio e nel caso non lo sapeste è ormai arrivato il momento di iniziare la ricerca delle migliori frasi di auguri buona Festa della Mamma 2025 che cadrà – appunto – proprio la prossima domenica e ci porterà a celebrare e festeggiare quella che possiamo tranquillamente definire la donna più importante della vita di tutti noi: ovviamente la celebrazione – e di conseguenza anche i vostri auguri buona Festa della Mamma 2025 – sarà ancora più sentita e bella nel caso in cui abbiate ancora vostra madre al vostro fianco; ma se non ci fosse più sappiate che resta comunque un ottimo momento per ricordarla, celebrarla e festeggiarla con tutti i vostri parenti!

Prima di procedere alla scoperta degli odierni consigli – i primi di quest’anno, ma certamente non gli ultimi – sugli auguri buona Festa della Mamma 2025, vale sempre la pena ricordare a tutti voi carissimi lettori che questa festività è tra la pochissime del suo genere a dirsi ‘mobile’ perché in ogni parte del mondo si celebra in momenti diversi e – nello specifico – in Italia la data designata è quella della seconda domenica di maggio; mentre altrove è la prima domenica del mese, altrove ancora è l’8 e nei paesi arabi cade con l’equinozio primaverile.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025: ALCUNE CANZONI DA DEDICARE A VOSTRA MADRE L’11 MAGGIO

Un’altra importante premessa da fare prima di passare agli effettivi consigli sugli auguri buona Festa della Mamma 2025 riguarda il fatto che questo articolo – lo accennavamo già prima – non sarà il solo che pubblicheremo da qui a domenica 11 maggio, con tanti altri che vi attenderanno nei prossimi giorni con spunti sempre nuovi; mentre – similmente – tantissimi altri sono già stati pubblicati negli anni passati, includendo in alcuni casi anche delle ottime immagini che potreste usare per i vostri messaggi!

Ora – venendo infine a noi – per i vostri auguri buona Festa della Mamma 2025, visto che il tempo non manca vogliamo lasciarvi un paio di canzoni delle quali vi invitiamo a controllare i testi per trarne le frasi che più vi piacciono: la prima – è quasi una scelta ‘obbligata’ – non può che essere la famosissime e bellissima ‘Mamma‘ scritta da Claudio Villa, seguita dall’altrettanto bella ‘Viva la mamma‘ del grandissimo Edoardo Bennato e – spostandoci dall’Italia – anche da ‘Dear mama‘ del rapper americano Tupac e da ‘Mama‘ delle Spice Girls!