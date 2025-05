Tra solamente tre giorni – quattro se volete considerare anche questo giovedì 8 maggio – sarà il momento di fare tesoro di tutte le frasi di auguri buona festa della mamma 2025 che abbiamo meticolosamente selezionato in questi giorni per sfoggiarle in tutti i messaggi su WhatsApp e nei post che pubblicheremo sui nostri social preferiti; il tutto – naturalmente – fermo restando che abbiamo ancora parecchio tempo per poter trovare la migliore in assoluto delle frasi di auguri buona festa della mamma 2025 che servirà per il più importante dei messaggi: ovviamente quello da inviare – o dedicare – alla propria madre, protagonista assoluta di questa amata festività!

Ricordandovi giusto al volo che a questo articolo di frasi auguri buona festa della mamma 2025 se ne accompagnano un altro paio che abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi (e che potete recuperare cliccando sulle parole in arancione che trovate in questo articolo!), vogliamo lasciarvi immediatamente un primo spunto: si tratta di “prima non ti capivo, ma ora che vedo attraverso i tuoi occhi so che tutto quello che facevi, lo facevi solo per amore“, tratta – e leggermente rivisitata – dal testo della canzone ‘Mama‘ scritta dalle Spice Girls.

FRASI PER GLI AUGURI BUONA FESTA DALLA MAMMA 2025: DA TAYLOR SWIFT A ZUCCHERO, QUALCHE SPUNTO

Sempre seguendo questo stile musicale che abbiamo intrapreso per questo viaggio tra le frasi di auguri buona festa della mamma 2025, vogliamo anche lasciarvi alcune delle bellissime parole scritte da Sizzla nel testo ‘Thank U Mamma‘: “Ci proteggevi ferocemente mentre ci guardi crescere, hai lavorato così duramente per vederci andare a scuola e avevi le vesciche alle dita perché non potessero prenderci per stupidi: mi hai preparato per il futuro ed ora è tutto il mio amore che meriti“.

Ora, visto che – come dicevamo già prima – il tempo che ci separa dall’11 maggio è ancora abbastanza lungo, per chiudere questo articolo di frasi di auguri buona festa della mamma 2025 e guardando a tutti quelli tra voi che potrebbero essere interessati a proseguire questa caccia alle migliori frasi nascoste nei testi delle canzoni, vogliamo lasciarvi un paio di spunti: il primo che dovreste – certamente – scandagliare è l’italianissima ‘Madre dolcissima‘ scritta da Zucchero, ma vi vogliamo anche citare la recentissima ‘The best day‘ di Taylor Swift.